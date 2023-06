Badacsony környékén az utóbbiakra mostanában nem akadt példa, de az őshonos állatok valóban gyakoribb vendégek, mint akár csak 10-15 éve. Azonban van egy olyan aggasztó probléma, amelyről kevesebb szó esik, ez pedig a kóbor kutyák csoportos tevékenysége. Erről kérdeztük Békássy Gábort, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park badacsonyi kerületének vezetőjét.

- Amikor megérkezik a tó partjára a nyaraló közönség, jellemzően magukkal hozzák házi kedvenceiket, abban a biztos tudatban, hogy az ő kutyusuk teljesen ártalmatlan, jól nevelt és mindent tud. Aztán amikor elmennek kirándulni, a póráz nélküli kutyában felébrednek az ősi ösztönök és otthagyja a gazdit. Nem kicsi az így eltűnt ebek száma, bár tudjuk, hogy egy részük előkerül. A későbbiekben a "nem előkerülő" házi kedvencek okozzák a gondot, hiszen éhesek, s valahonnan táplálékot kell szerezniük. Ha egyedül marad a szökevény, az nem jelent akkora problémát, de ha társat, társakat talál, na az már komoly gond. Ilyenkor ugyanis szervezetten dolgoznak, tulajdonképpen képesek komplett területeket levadászni. Főként kisebb termetű vadak vannak veszélyben, őz, illetve gidája, a szarvasborjú, de persze bármi más, ami elérhető számukra. Az embertől óvakodnak, de olyan előfordult már, hogy lovasokat támadtak meg. Szóval összességében a kóbor kutyák, főleg, ha csoportosan mozognak nem kívánatosak a vadászterületeken. Megzavarják a vadállományt, és komoly fejtörést okoznak a helyileg illetékes vadásznak, akinek jogszabályban előírt feladatai, kötelezettségei vannak a rábízott területtel kapcsolatban. Neki meg kell védeni a vadállományt, ugyanakkor közülük sokan azért nem lépnek fel határozottan a garázdálkodó kóbor ebek ellen, mert félnek az utólagos meghurcolástól, s attól, hogy a média utána mit és hogyan tálal. Pedig a hivatásos vadászok egyben kutyatartók is, szeretik, jól ismerik a négylábú társat, de azt is tudják, hogy mire képes - hangsúlyozta Békássy Gábor.

A Balaton-felvidéki Nemzeti Park badacsonyi kerületének vezetőjét a vadállomány elszaporodásáról is kérdeztük. - Egy pár éve "nagy sláger" volt a vaddisznó, bár kétségtelenül még mindig magasabb a létszámuk a kívánatosnál. A terjedőben lévő afrikai sertéspestis némileg veszélyezteti őket, ám a betegség a mi vidékünket még nem érte el. Folyamatosan figyeljük ezt, s küldjük a mintákat az állategészségügyi hatóság részére. Ettől függetlenül még mindig emelt terv szerint tevékenykedünk, azaz több vaddisznót kell elejteni, mint a korábbi években. Ennek köszönhetően már most érzékelhető az állomány egyedszámának a csökkenése. Ettől függetlenül még előfordulhat, hogy az erdős részek közelében fekvő utcákon, parkokban találkozunk velük. Ha ilyen előfordul, tisztában kell lenni azzal, hogy a vaddisznó csak akkor jelenthet az emberre veszélyt, ha nem hagyunk neki menekülési utat. Illetve a malacos koca, aki védi a kicsinyeit, de itt is igaz, hogy tulajdonképpen csak önvédelemből támad az emberre - mondta a szakember.

A vadállatok etetése szintén nem ritka manapság, erről úgy vélekedett Békássy Gábor, hogy szükségtelen.

- Nem kell etetni sem a rókát, sem a vaddisznót, sem az őzet, semmilyen vadat. Volt olyan eset, hogy az egyik kerttulajdonos komoly vaddisznó kárra panaszkodott. Amikor a helyszínen jártunk, láttuk, hogy tényleg mindent szétdúltak az állatok, de a megoldás is gyorsan adta magát. A szomszéd ugyanis egy ideje ott etette a vadakat. Az sem ritka, hogy a nyaralótulajdonos télre nem viszi magával kutyáját, macskáját, hanem rábízza egy helyben élő ismerősére. Még pénzt is ad neki a tápra, amit a megbízott lelkesen szét is szór a kertben, udvarban, hogy ne éhezzen a kis kedvenc. Ilyenkor az első, aki megjelenik, az a róka. Aztán amikor tavasszal a tulajdonos megérkezik, csodálkozva látja, hogy egy "elegáns" rókakotorék van a kutya helyén. A rendszeres etetés következtében egyre több állat jelenik meg az adott háznál, kertben, s ha a megszokott módon nem jut táplálékhoz, akkor ott a környéken keres magának, a lehető legközelebb. A kukák kifosztása, szétcincálása, egyéb elfogyasztható táplálék dézsmálása is ebbe kategóriába tartozik. Ha ebbe belegondolunk, egyértelmű, hogy mi is felelősek vagyunk a vadak közeledéséért.