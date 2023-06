Szakácsné Horváth Ágnes, a BLC alapítója, elnöke köszöntőjében egyebek mellett elmondta, a balatonfüredi klub 2019-ben alakult meg. Folytatják az adventi adománygyűjtést, amikor rászorulóknak, nehéz helyzetben élő családoknak, idős embereknek segítettek abban, hogy nekik is kerüljön egyebek mellett finom étel, gyümölcs az ünnepi asztalra. A klub tervei szerint a továbbiakban is ültetnek fákat, mert nagyon fontosnak tekintik a zöld területeket, így a különféle növényeket, a parkokat Balatonfüreden. Továbbra is együttműködnek a Vakok és Gyengénlátók Veszprém Megyei Egyesületével, melynek tagjai meghívják a különféle programjaikra, mint például az őszi szüretre, ahogy eddig is történt. A BLC tervezi azt is, hogy a város domborzata bemutatásával, Braille, illetve vakírással ellátva, felállítanak egy rézből készült háromdimenziós makettet a város üdülőövezetében, amit a vakok és gyengénlátók is tudnak majd értelmezni. – Küldetésünk szerint azzal, hogy másokon segítünk, a mi lelkünk is gazdagodik, fogalmazott az elnök. Az ünnepségen a kommunikációért köszönetet mondtak lapunknak is.