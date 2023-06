Az ökoiskola címre első alkalommal nyújtott be pályázatot az iskola a Belügyminisztérium által meghirdetett felívásra. Riederné Fenyvesi Bernadett mestertanító, a pályázat elkésztője elmondta, hogy a pályázat benyújtását egy nagyon hosszú előkésztő folyamat előzte meg, tudatosan kellett készülnie az intézménynek az elmúlt években arra, hogy pályázni tudjon. Azoknak az iskoláknak, amelyek először pályáztak az Ökoiskola címre, tantervükben, azon belül pedagógiai-szakmai tervükben a fenntarthatóság és a globális felelősségvállalás értékrendjét meg kellett jeleníteni a környezettudatosság és az egészségtudatosság alapelvei mentén. Meg kellett határozni a tanév ökoiskolai és a fenntarthatóságra nevelési feladatait, ki kellett jelölni a felelős személyeket, határidőket, és természetesen a vállalt feladatokat végre is kellett hajtani – mondta a pedagógus. Az elmúlt években részt vett az iskola az autómentes világnap, a víz világnapja rendezvényein, a Föld napja alkalmából rendezett faültetésen is – tette hozzá Riederné Fenyvesi Bernadett.

Rieder András, az iskola igazgatója elmondta, hogy májusban értesültek arról, hogy a nyertes pályázók közé került az intézményük, így szeptember 1-jétől jogosultak az Ökoiskola cím viselésére, valamint az ezzel kapcsolatos logó használatára a Magyarországi Ökoiskola Hálózat tagjaként.