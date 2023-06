Erről a közelmúltban esett szó a kisapáti művelődési házban, ahol az önkormányzat részéről Sölét Máté alpolgármester és Jánka István képviselő, a Kisapáti Értéktár Bizottságtól pedig Molnár József elnök és három tag – Vargáné Horváth Judit, Szabó Tünde, Kalamárné Pandur Éva – tájékoztatta lapunkat önként vállalt munkájukról, tevékenységükről, céljaikról. Mindez igazodik a vonatkozó törvényhez, ami arról rendelkezik, hogy a települési önkormányzat értéktárat és értéktárbizottságot hozhat létre a náluk fellelhető nemzeti értékek azonosításának szervezése, adatait tartalmazó gyűjtemény létrehozása, valamint azok vármegyei értéktárba történő megküldése céljából. A feladatokat az önkormányzat segítségével létrehozott értéktárbizottság a lajstrom elkészítésével együtt már tavaly megkezdte.

A Szent György-hegyen lévő Csurgó-kutat és környékét kitakarították, megszépítették. Csatlakoztak az Eger-víz patakművészeti őrség felhívásához, huszonkilencen vettek részt a pataktakarításon, de hasonló munkát végeztek a Szent György-hegyi szemétszedés alkalmával is, ahol mintegy száz zsák szemetet gyűjtöttek össze. A környezetvédelmet segítő munka mellett az épített értékekre is nagy hangsúlyt helyeznek. Az I. és II. világháborús emlékművek, az 1245-ben épült Szent Kereszt-kápolna megóvása és a Kaán Károly kulcsosház felújítása is fókuszban van. Utóbbira az önkormányzat egyébként közel 70 millió forint vissza nem térítendő pályázati támogatást nyert. Ebből az összegből a turistaház földszintjén vizesblokkot alakítanak ki WC-vel, zuhanyzóval, mosdóval és tárolóhelyiséggel. A lakótér tornác felőli oldalán egy új ajtót, a mellette lévő háló helyiségen pedig egy új ablakot építenek be. A déli oldalon lévő hálóhelyiségek kisméretű ablakait a többi ablakkal megegyező méretűre cserélik. Ezenkívül teraszt alakítanak ki, az épület homlokzati falait és a födémeket szigeteléssel látják el, és a külső felületek is megszépülnek. A közelben lévő forrást és környékét az értéktárbizottság szeretné rendbe tenni, hiszen az a rész a Kéktúra útvonal mentén helyezkedik el, és nem mindegy, hogy az erre járó turisták milyen élményt szereznek itt.

Fotó: Szijártó János

A programokat, rendezvényeket kiemelten kezelik, hiszen azt vallják, hogy egy közösség értékeit nemcsak az emlékművek, út menti keresztek, épületek jelentik, hanem azok, akik reggel munkába sietnek, akik itt élnek s dolgoznak. Ennek jegyében szerveztek tavaly az adventi hétvégékre gyűjtéssel egybekötött szentmiséket azokkal az atyákkal, akik korábban Kisapátiban teljesítettek szolgálatot. Az így befolyt összeget a Covid-árvák javára ajánlották fel.

Azt is elmondták az értéktár bizottság tagjai, hogy idén Kisapáti is csatlakozott a Közösség-Tér-Település programjához. Ez többek között azt is jelenti, hogy olyan új építmények és terek jöhetnek létre a kistelepülésen, amelyek maradandó formában szolgálják az ott élők igényeit. Maga az országos program minden évben új régióra fókuszál, 2023-ban, a VEB 2023 EKF évében Veszprém megyében rendezkedik be, s ennek jegyében Kisapátiban, ahol már az év elején megkezdődtek a tervezések. A cél egyébként kettős: egyrészt lehetőséget teremt a felsőoktatásban részt vevő hallgatók számára, hogy élesben is kipróbálhassák magukat, másrészt a vidékfejlesztésre fókuszál. Tavasszal már elkészültek a tervek a közösségi építmények megvalósításához, a nyári építőtábor júliusban indul Kisapátiban.