A városházán tartott megemlékezésen Áldozó Tamás polgármester köszöntötte a meghívott előadókat és a vendégeket.

- Petőfiről mindig hallunk és mindig tanulunk újat. Nagyon jó azt tudni, hogy amikor az ország bármely pontján szóba kerül a neve, a mi városunkat is megemlítik, hiszen Petőfi életművének és személyiségének kialakulásában Pápa határozottan nyomot hagyott – emelte ki a városvezető.

A konferencia első szónoka Vörös István József Attila-díjas író, költő volt, aki Él-e még Petőfi? címmel tartott előadást. Az előadó szerint Petőfit újra lehet olvasni, gondolni, sőt újra is írni, ahogy azt verseskötetében ő is megtette.

- Petőfi nem Pápán írta a legfontosabb műveit, de személyisége itt formálódott, ami Pápa dicsősége. A költő életműve alkalmas arra, hogy az irodalomba való bevezetés eszköze legyen, hiszen lázadó, semmilyen hatalmat el nem ismerő, forradalmár költő volt, minden megmozgatta, ennélfogva szinte bármiről tudott írni, akár egy négy ökrös szekéren való utazásról is, amit jómagam a Nyitott tetejű limuzin című versemben aktualizáltam. Kötetemben teljes munkásságáról mutatok be egy portrét, az átiratokkal egészen a jelenkorig, hiszen ha Petőfi halhatatlan, akkor ma is él és alkot, ez persze csak játék - világított rá Vörös István.

Fotó: Haraszti Gábor

Az ünnepség folytatásában Érfalvy Lívia a költő a kortárs magyar irodalomban betöltött szerepéről beszélt, mint mondta, Petőfi költészete örök érvényű, életműve a magyar irodalom megkerülhetetlen része. A rendezvény harmadik meghívott előadója Somfai Balázs nyugalmazott főlevéltáros volt, aki a 200 éves pápai városháza épületének történetébe engedett bepillantást. Az ünnepség részeként kora este a Fő téri Nagytemplomban Eszterházy Károly emlékére mutattak be szentmisét, majd koszorúzással, mécsesgyújtással tisztelegtek a városépítő püspök emléke előtt.