Sajtóhírek szerint a jelentős változás azzal függ össze, hogy uniós szabály szerint a műanyag italospalackokhoz rögzíteni kell a kupakokat. Már találkozhattunk is mindnyájan több ilyen változattal lezárt PET-palackkal, kinyitáskor is csatlakozik az edény nyakához a fedele. Ennek elrendelésére – úgy tudjuk – az adott okot, hogy állatok életét ne veszélyeztessék a lenyelt kupakok, és ne kerüljön a természetbe még több műanyagdarab. Ebből viszont több kérdés adódik. A legfontosabb talán az, hogy így újrafeldolgozásra kerülnek-e a kupakok, ahogy eddig a fémszíveknek köszönhetően kerültek. Tiltott egyáltalán, hogy ezután is külön gyűjtsék, külön feldolgozzák azokat?

Feldolgozócégek korábbi nyilatkozatai szerint a PET-palackot és a kupakját csak külön lehet újrahasznosítani. Ez most megváltozott? Ha le lehet tépni a rögzített kupakot is a palackról, akkor miért nem lehet továbbra is külön gyűjteni? Akik az erdőkben, útszélén eldobálják a műanyagot, azok is letéphetik a kupakot, külön is elszórhatják szemetüket... A globális környezetvédelmi szempont miatt született EU-s jogszabálymódosítás mintha más szemszögből nézve épp a lokális környezetvédelmet akadályozná – legalábbis egyelőre így tűnik, de még a kupakgyűjtő szívekkel kapcsolatos folyamat több szereplőjének sincs egyelőre elegendő biztos információja.

A legtöbben nem is a természetvédelem miatt aggódnak, hanem a jótékony szervezetek, a rászorulók kieső bevételeit féltik. Tanácstalan a jelenlegi helyzetben, ezért kivár a cseszneki polgármester is. Trieblné Stanka Éva Renáta elmondta: "Tudok a problémáról, de bizonytalanságot tapasztaltam. Nemrégiben még egy nagyobb adagnyi kupakot elszállíttattunk az átvevőhöz, biztos, ami biztos. Korábban egy ilyen cégnél magam láttam, hogy a kupakokból, a törött műanyagedényekből először granulátum, aztán vödör, rekesz készült. Az interneten most azt láttam, van, ahol már ötletpályázatot hirdetnek a fémszívekre akasztott feliratokon, hogy milyen új funkciót kapjanak. Esetleg gyerekrajzok kiállítófalának használnák vagy növényekkel befuttatnák. Én a miénkbe még nem szeretnék virágot ültetni. Bízom benne, hogy győz a józan ész. Más kupakgyűjtést szervezőktől úgy tudom, hazai szaktárca vizsgálni fogja, hogyan maradhat fenn ez a támogatási forma. Hogy mennyi ért? Mi, amikor egy kisbusznyi kupakot el szoktunk vitetni, akkor mintegy ötven-hatvanezer forintot tudtunk adni egy beteg kisgyermek családjának. Ez az összeg a hasonlóan, tartós problémával élőknek jelentős pénz. Számít a gyógykezeléseknél. Hogy fogják a kiesés nyomán a rászorulók költségeiket fedezni? Ráadásul nálunk végre az emberek rászoktak a kupakok külön gyűjtésre, idős, fiatal a szívhez vitte azokat, még a turisták is ide dobták, a környékből többen zsákokban hozzánk hordták. Egy jó folyamat indult el a természet óvása érdekében, a szemléletformálás terén is."

Korábban már többször írtunk arról, hogy vármegyénkben sok helyen gyűltek a kupakok a fémszívekbe, például Kisapátiban, Balatonfűzfőn, Veszprémben a Kossuth utcán. Devecserben szintén műanyagdarabkákból lettek így jótékony forintok és a nemesvitaiak nemes céllal gyűjtöttek így, már több mint 1400 kilogrammot, egy súlyosan sérült, háromgyermekes édesanya rehabilitációjára. Akiket még érint a téma és már döntöttek a kérdésben, megoldást találtak a helyzetre, vagy kétségeik, gondjaik vannak ezzel kapcsolatosan, esetleg rendelkeznek új információkkal, kérjük, hogy írják meg lapunknak a [email protected] e-mail-címre!