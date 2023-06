Megtudtuk, tavaly több mint ötven helyszínen, tízezernél is több gyereket emeltek fel szüleik. Az idei villámcsődületben Zalaegerszegtől Szegeden és Budapesten át Nyíregyházáig érkeztek jelzések, de például Szerencs, Szentes és Kelebia is csatlakozott az akcióhoz. Ugyanakkor határon túli városokban, Dunaszerdahelyen, Nagyváradon, Csíkszeredában és Zentán is megrendezték a zenés-táncos-gyerekemelős villámcsődületet.