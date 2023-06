Erről Tóth György, a piactér vezetője gondoskodik a tavalyi nyitás óta és a nyári programtervet látva, ez így is marad. Mint mondta, a 2022-es "próbaév" után most már jól látszik, hogy egyre többen nyitnak az itthon termelt, házilag előállított termékek felé. A kínálat is ezt tükrözi, hiszen főként a helyi, környékbeli termelőktől, kézművesektől származó kiváló termékekből tevődik össze, ahol több más mellett megtalálhatók a szezonális zöldségek, a gyümölcsök, a húskészítmények, a tejtermékek, a mézek, a lekvárok, a fűszerek, a borok, a pálinkák, de a kerámiák, napi használati tárgyak, sőt még virágkötészeti különlegességek is. Azonban a piaci tevékenység mellett Tóth György rendezvényhelyszínt is teremtetett Hegymagason, így már most nagy várakozás előzi meg a június 24-én, első alkalommal, hagyományteremtő szándékkal megrendezendő "Hegymagasi Chili Fesztivál"-t. Itt a különböző mókás, izgalmas versenyek, illetve koncertek várják az érdeklődőket.

Több más mellett lesz erős ember hétpróba, "burger futam", chilis bab főző verseny, a színpadon pedig Ganxsta Zolee, Rudán Joe Akusztik, a Vándor -Lord Tribute- Zenekar és a Zártosztály biztosítja a zenei élményt.

A piaci tevékenység mellett Tóth György rendezvényhelyszínt is teremtetett Hegymagason Fotó: Szijártó János



A Hegymagasi piactér velejárója a lovaglás, amely sokakat vonz a Szent György-hegy lábához. Tóth György ezzel kapcsolatban úgy fogalmazott, hogy már a tavalyi nyitáskor alapkoncepció volt a természethez való közeledés és a mozgás lehetőségének megteremtése. Ez úgy tűnik találkozott az igényekkel, hiszen azóta minden piacnapon folyamatosan érkeztek a lovaglás kedvelői, s a növekvő érdeklődésre való tekintettel mostantól előzetes bejelentkezés alapján, minden nap elérhető ez a szolgáltatás.