Az egyik megépítette, a másik megvédte, a harmadik elkótyavetyélte. Idén is ez volt a várpalotai történelmi rendezvény jelmondata, ami azt jelképezte, hogy az 1566-os török ostrom mellett a várat a 14. század végén építő Újlaki család korszakát, s az épületet barokk kastéllyá alakító, a várat „elkótyavetyélő” Zichy család korszakát is bemutatták a háromnapos, s ezúttal is sok látogatót vonzó fesztiválon az ország szinte minden szegletéből érkező hagyományőrzők.

A nyitónapon a Langaléta Garabonciások vidám műsora nyitotta a programok sorát, majd Somlai Tibor pákásztanyáján a lápvidéki élet mindennapjaiba nyerhettek bepillantást a rendezvényre kilátogatók. Este a rendezvénysorozat főszereplőit, vagyis az ország különböző településeiről érkezett hagyományőrző csapatokat ismerhette meg a közönség. Idén újdonságként a Palotai Mustrának emléket állító zászlószalagokat is kaptak a megjelent csapatok, akiknek Campanari-Talabér Márta polgármester a Molnár Mária Szociális Szövetkezet helyi kézműves termékekből összeállított ajándékcsomagjait is átadta a házigazda település nevében. A nyitónapot aztán a várost bejáró fáklyás felvonulás és tűzzsonglőr bemutató zárta.

A szombati fő napon is pezsgő középkori forgatag várta a Thury-várhoz kilátogatókat, akik kedvükre válogathattak a várjátékok bőséges programkínálatból. A vár keleti oldalánál kézművesek kínálták szebbnél szebb portékáikat, de látványos bemutatókból is akadt bőven a nap folyamán. Az I. András lovagrend előadásából például kiderült mire voltak képesek Újlaki Miklós idejében a különböző szúró- és vágófegyverek, de a XV.- XVI. századi itáliai nemesség ünnepi eseményeit megidéző különleges zászlóforgató műsort is láthatott a közönség az 1992-ben alakult reneszánsz hagyományokon alapuló Pavane történelmi zászlóforgatók jóvoltából a Hunyadi Mátyás téren.

Természetesen idén is a várvédő magyarok győztek a török sereg ellenében Fotó: Szabó Péter Dániel

Ezt követően a sokszoros világrekorder magyar íjász, Mónus József mutatta be tudományát a várfokról, de a török és magyar íjászok is összemérték erejüket a vár mögötti területen. A Palotai Mustra fő attrakciója természetesen idén is a várostrom volt, ahol puskaropogás, kardcsörgés és ágyúdörgés közepette idézték meg a hagyományőrzők Thury György és hős vitézeinek a többszörös túlerővel rendelkező török sereg felett aratott 1566-os diadalát. A pirotechnikai eszközökkel is alaposan megtámogatott csata természetesen magyar győzelemmel zárult, melyet a közönséggel együtt tűzijátékkal ünnepeltek meg a várvédők.

Vasárnap, a zárónapon is érdemes volt kilátogatni a Thury-várhoz, hiszen az apródok és martalócok zoknicsatája mellett történelmi színművet, fegyverbemutatókat, valamint zászlóforgatókat is láthatott a közönség.