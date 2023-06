Az ágyak átadása alkalmából tartott sajtótájékoztatón Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter, országgyűlési képviselő úgy fogalmazott, hogy az ajkai kórház az elmúlt évek fejlesztéseinek köszönhetően nemcsak a vármegyei, de a magyar és az európai egészségügy élvonalába kerül.

A miniszter visszautalt a 2022. évi választáskor tett ígéretére, miszerint Ajkának szövetséget ajánl, és mindenben a város érdekeit képviseli majd. Ennek az ígéretnek egyik legfontosabb állomása a városi kórház és azon keresztül a magyar egészségügy támogatása. Beszédében méltatta az ajkai kórház Covid idején és azóta is nyújtott teljesítményét, mellyel a régió és a vármegye betegellátásában is oroszlánrészt vállalt. Beszélt a hamarosan átadandó megújult infektológiai épület fontosságáról is.

Nagy Zoltán, az ajkai Magyar Imre Kórház főigazgatója elmondta, hogy az Országos Kórházi Főigazgatóság által beszerzett 80 új elektromos ággyal együtt az elmúlt néhány évben több mint háromszáz korszerűtlen betegágyat cseréltek le korszerű elektromos ágyakra. Az új elektromotoros ágyakból 30 kerül az új infektológiai épületbe, 50 pedig a többi fekvőbeteg-osztályra a főépületbe. Hozzátette, hogy a fertőzőépület beruházása és az ágyak beszerzése összesen közel 3 milliárd forint kormányzati támogatásból valósult meg.