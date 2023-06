A Magyarországon működő görögkatolikus szertartásrendű Ukrán Egyház egyre több városban végez lelki gondozást. Mivel a hivatalos ukrán ünnep, a Pünkösd idén június 4-re esett, a veszprémi ukrán közösség is ezen a napon ünnepelte a Szentlélek kiáradását. A Kolostorok és kertek völgyében, a jezsuita templomban a helyzet ellenére is ünnepi külsőségek között kerülhetett sor a szentmisére, hiszen a falakon most éppen Szelényi Károly fotóművésznek a magyar koronázási ékszerekről készült képei láthatók.

A görögkatolikus Volodimir atya vezette a szertartást, melynek otthoni szokás szerint része volt a virágszentelés – mezei virágból vagy gyógynövényből kötött csokrot sokan hoztak a megjelent mintegy hatvan hívő közül. Az ünnepi misét koncert követte, végül a megjelentek elé tányér került, bele pedig az ukrán ünnepek elmaradhatatlan étke, a borscs. Az ukrán pünkösd megszervezését a Magyar Máltai Szeretetszolgálat és a Dnipro Országos Ukrán Kulturális Egyesület segítette.