Az átadó ünnepségen Kovács Zoltán országgyűlési képviselő elmondta: 2010 májusában ő is igen gombot nyomott a Parlamentben a trianoni évfordulókat az összetartozás napjává emelő döntéskor. Szavai szerint honfitársaink mind részei az egységes magyar nemzetnek, bárhol is éljenek, ugyanakkor nem is tudjuk igazán átérezni, milyenek a kisebbségi lét mindennapjai a határon túl élőknek. Nehezebb nekik, ami nekünk természetes, a nyelvhasználat például és a honatya úgy véli, az I. világháború utáni békediktátum személyes tragédiákról is szólt. Tisztelettel adózik mindazok előtt, akik hozzájárultak ahhoz, hogy az ország azóta képes volt szellemében megújulni. Ehhez kellenek meggyőződése alapján manapság az olyan jelképek, amelyekből a fiatalok is megértik a történteket, az összetartozás lényegét, s ez Porva szándékában benne van – szögezte le az Összetartozás hídjának avatásán.

– A nemzet töretlen egységét szimbolizálja, amit országhatárok nem szabdalhatnak szét – jegyezte meg Szilágyi Péter helyettes államtitkár és felidézte, 1920-ban honfitársaink milliói rekedtek a határon túl, de ez nem választhat szét minket, a magyarságunk kapcsol össze mindannyiunkat. Ahogy 103 éve a nemzeti öntudat adott reményt, ma is erősít minket, ezért Trianon nem csak egy gyászos emlék, és ezt sikerült Porvának kifejeznie – szögezte le.

Veinperlné Kovács Andrea polgármester megköszönve a kormány támogatását ötletük megvalósításához elmondta, hogy az egykori pálos halastó egy részét tájépítészeti rekonstrukció révén sikerült eredeti helyén kialakítani, így a településük történetét idézi fel és hídja hazánk történelmére emlékeztet, a magyarságtudathoz kapcsolódva. A sziget szavai szerint jelképezi az anyaországot, a part a határon túli magyarságot, köztük átsétálhatunk az összeköttetésen. A faluvezető úgy véli, ezáltal minden magyart a Bakonyban és a szívünkben is szimbolikusan összeköt, segíti helyben a közösségépítést, a határon túli kapcsolatok ápolását.