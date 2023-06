A déli városkapunál rendezett programon hozzáértő motoros rendőrök segítettek elsajátítani a biztonságos vezetés alapjait a rozsdamaróknak. Juhász Kinga, a Tapolcai Rendőrkapitányság balesetvédelmi főelőadója arról beszélt lapunknak, hogy a szezon előtti első vezetéstechnikai tréning ötletét örömmel fogadta mindenki, olyannyira, hogy a túljelentkezés miatt folytatása is lesz az ingyenes programnak, várhatóan akár néhány héten, hónapon belül.

Fotó: Tóth B. Zsuzsa

– A célunk, hogy minél kevesebb motorosbaleset történjen az utakon. Ehhez elengedhetetlen, hogy a régi, magukat magabiztosnak érző motorosok is fel­elevenítsék néha a tudásukat, tanuljanak azoktól, akik ezt oktatják. Motoros rendőrségi oktatók mutatják be a gyakorlatot, az elméleti feladatok során a balesetvédelmi adatok alapján szó lesz a legfontosabb tudnivalókról. Nem a KRESZ szabályaira szeretnék felhívni a figyelmet, mert azt tudják, hanem arra, hogy mire kell figyelnie egy motorosnak a gépkocsik mellett, mikor nem veszik észre a motorost a közlekedők, továbbá a kanyarodások, előzések veszélyeire, a sebességhatárokra. Hiszen a veterán motort vezetők ülhetnek gyorsabb motorokra is, és nincs a testüket védő karosszéria – mondta Juhász Kinga. Hozzátette, hogy a rendőrség éppen aktuális Csatlakozz programja a passzív biztonsági eszközökre helyezi a hangsúlyt, a motorosok esetében a bukósisakra.

Fotó: Tóth B. Zsuzsa

A rozsdamarók vezetője, Mohos Csaba elmondta lapunknak, hogy felkérte az egyesület a kapitányságot a balesetvédelmi gyakorlati oktatásra.

– Köztudott, hogy a motoros rendőrök képzettek, pályán gyakorolnak, teszteket töltenek ki. Kértük, hogy adják át nekünk a tudásukat. Ilyenre eddig nem volt példa, nagy izgalommal várjuk, és reméljük, folytatása is lesz. Tanulni jöttünk, és ha csak egy balesetet is megelőzhetünk, már megérte. Mindig a motoros a vesztes, ha gépkocsival ütközik. Aki most nem ül motorra, csak nézőként van jelen, az is tanul ebből – mondta Csaba a tréning előtt.

A tréningen Nagy Zoltán törzszászlós, a Tapolcai Rend­őrkapitányság baleseti helyszínelője kollégájával, a balatonfüredi Fischer Rajmunddal és Hajdú Péterrel, a Veszprém vármegyei motoros polgárőrség képviselőjével gyakoroltatta a motorosokat, kérve, hogy mindenki saját tudása szerint kövesse őket. Fél kézzel, ferdén ülve és guggolva motoroztak, bóját kerültek meg. A gyakorlók nem minden esetben tudták követni a rendőröket, de egészen biztos, hogy mindannyiuknak hasznára vált a tréning.