A világon bárhol megállná a helyét az önkormányzat két hektáros területén épülő kongresszusi központ, melynek 650 férőhelyes a plenáris terme, 290 parkolóhelyes a mélygarázsa. Utóbbiban minden egyes helyet pontosan és jól érthetően megjelöltek, így a járművek megtalálása nem okozhat gondot. Az 5000 négyzetméteres épület a Huray utcáról nyílik majd. Már érkezéskor különleges látványt nyújt a hatalmas lobbi, melyet üvegfalak vesznek körül, így világos minden és szép kilátás nyílik a környékre. A plenáris terem sokféle rendezvénynek adhat otthont, mint például a konferenciák, a színházi előadások, különféle koncertek, hangversenyek. A süppedő, párnás fotelek rendkívül kényelmesek hosszabb program, illetve előadás idejére is. Az akusztika kialakításánál is a világon ma a legjobb, különleges módszert alkalmaztak, így a hangzás tökéletes lesz. Világszínvonalú a hang és fénytechnika, illetve a hangosítás, melyek az előadók, fellépők rendelkezésre állnak majd. A művészbejáró, az öltözők szintén a legmagasabb színvonalat képviselik, tágasak, rengeteg korszerű lámpa áll rendelkezésre.

Az épületben kialakítottak hat szekciótermet, ahol kísérő előadásokat tarthatnak majd, de önálló programokra is alkalmasak lehetnek. Minden terem elnevezése Balatonfüredhez kapcsolódik, az emeleten ilyen a Füred, a Koloska, a Baricska, az Arács, valamint a híres, nagy múltú füredi Anna-bálhoz kapcsolódva az Anna és a Krisztina termek, utóbbiak a földszinten találhatóak. Érdekesség, hogy egy külön bejárattal lehet megközelíteni azt a kiállítóteret, amit az Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa program támogat. Az épület környéke igényes, tájba illő díszburkolatot kap, és szakemberek tervezték meg a zöld felületeket, a parkot, valamint a növények elhelyezését. A képviselőtestületnek bemutatták az egykori Ófalu, illetve az óvárosi rész rehabilitációja keretében folyamatban lévő beruházásokat is, ilyen a Helytörténeti gyűjtemény épülete, amelyben a város koncert fúvós zenekarának próbatermét is kialakítják.