Balatonfüred egyik ékének nevezte Mihályi Jeromos, a Tihanyi Bencés Apátság perjele a kerek templomot, majd méltatta a teljes felújítást, valamint a munkálatokat érintő összefogást, támogatásokat, kiemelve Bóka István polgármester segítségét. Mint elmondta, a templomot a bencések építtették, 2012 óta a tihanyi bencés plébániához tartozik, és a kerek templomban szentgyónásokat is végeznek. A munkálatok közül szólt az teljes külső felújításról és az üvegajtó elhelyezéséről, így mindenki bármikor be tud menni a templomba. Beszélt a perjel az oszlopok, a hangosítás és a világítás megújításáról, az altemplom szigeteléséről, ahol később kiállítást rendeznek. A sekrestye alatt mosdót is kialakítottak. – Nagyon sokan jönnek ide a közeli szívkórházból is, és teszik le életük terhét – fogalmazott a perjel.

Hortobágyi Cirill főapát egyebek mellett kiemelte, adjunk hálát azért, mert Isten gazdagítja életünket, érzéseinket, bátorít és biztonságot ad. A templom Isten háza, elengedhetetlen része az életünknek. – Szükségünk van arra, hogy legyen megszentelt hely és idő, amikor kívül hagyjuk a világ dolgait, és egyedül annak szenteljük minden gondolatunkat és érzésünket, hogy találkozzunk Istennel a templomban, az egyházközösségi helyszínen, fogalmazott. A szentmise bemutatásában részt vett mások mellett Nyiredy Maurus atya, a kerek templom igazgatója is.