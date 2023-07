A kormányszóvivőt Campana­ri Talabér Márta polgármester és Katona Csaba alpolgármester fogadta. A városvezetők röviden bemutatták Várpalotát és a település fejlesztését célzó főbb irányvonalakat. Szó esett többek között a Veszprém–Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa programhoz kapcsolódó helyi kulturális eseményekről, így például a nagy múltú David Popper Nemzetközi Csellóversenyről és az egyre színvonalasabb Rock Palota Fesztiválról is, ahogy az egykori zsinagóga, ma Nagy Gyula Galéria épületének felújításáról is. Szentkirályi Alexandra elmondta, igyekszik minél többször járni az országot és nem csupán az íróasztal mögül foglalkozni hazánk ügyeivel.

– Amikor nem köt Budapestre kormányülés, kormány­infó vagy valamilyen hivatali munka, akkor igyekszem kimozdulnia fővárosból, ami minden alkalommal egy hatalmas töltekezés is számomra. Az ilyen látogatások alkalmával lehetőségem nyílik arra, hogy egy-egy települést vagy tájegységet személyes beszélgetések, élmények és tapasztalatok alapján tudjak megismerni, s akár a kormány felé is visszajelzést adni, hogy miképp mennek a dolgok és mire van még szükség – mondta el a kormányszóvivő, aki elismeréssel szólt Várpalota fejlődéséről.

– Nagyon jó volt látni, hogy Campanari-Talabér Márta polgármester milyen gondos odafigyeléssel végzi a munkáját, s azt hiszem, mindez látszik is az elmúlt bő egy évtizedben Várpalota fejlődésén. Jártunk az EKF-forrásból megújuló egykori zsinagógában is, amelyből fantasztikus közösségi tér lesz. Olyan funkciót kap ez a gyönyörű épület, amivel, azt hiszem, mindenki elégedett lesz. Nagy élmény volt a látogatás a helyi szociális szövetkezetnél is, ahol kiváló minőségű termékeket kóstolhattunk. Jó azt látni, amikor egy közösség odafigyel a saját értékeire – tette hozzá Szentkirályi Alexandra, aki kérdésünkre elmondta: úgy tapasztalja, hogy a régióban csupa olyan értékteremtő projekt valósult meg, amely nemcsak a 2023-as évre szól, hanem hosszú távon, akár évtizedekig is szolgálja majd az itt élőket.