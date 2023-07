Évről évre egyre többen jelentkeznek a Család- és Gyermekjóléti Központ által szervezett napközis táborba, melyben idén egészen augusztus közepéig összesen 150 gyermek vesz részt.

– Igyekszünk minden évben megújulni, ennek jegyében új tematikára építettük fel a tábort, hogy még izgalmasabb és tartalmasabb elfoglaltságot nyújtsunk a hozzánk érkező, többségében első és második osztályos gyermekeknek. Tematikus heteket állítottunk össze, de természetesen senkitől sem várunk extra tudást, sokkal inkább az élményszerű ismeretszerzésről szól az egész. Az első hét a médiáról szólt, amelynek keretében látogatást tettünk például a Várpalotai Hírcentrum szerkesztőségében, ahol a városi újság készítéséről hallhattak érdekes információkat a gyerekek, akik nagy örömükre a televízió stúdiójában is kipróbálhatták magukat. Ezt követte a sportos hét, de lesz még történelmi hét, valamint olyan időszak is, amikor a művészetek kerülnek a középpontba. Fontos kiemelni, hogy példaértékű összefogás van a városban a közintézmények között, nagyon jó felajánlásokat kaptunk a Thury-vártól, a könyvtártól és a Hírcentrumtól is – mondta el Förköli Kata táborvezető.

A napokban Campanari-Talabér Márta, Várpalota polgármestere látogatott el a táborozókhoz, akik a média hét keretében rendhagyó interjút készítettek a városvezetővel. A gyermekek lelkesen készültek kérdésekkel, többek között arra voltak kíváncsiak, hogy milyen egy polgármester átlagos napja, városvezetőként mit szeret leginkább Várpalotában, de érkeztek kérdések Campanari-Talabér Márta kedvenc virágával vagy éppen a szabadidejével kapcsolatban is.