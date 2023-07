- Az előző nemzedékek hagyatéka, vívmányai, öröksége az, ami a mindennapjainkat meghatározza. Alakíthatjuk, formálhatjuk ezt, de örökségként kapjuk és adjuk tovább a következő nemzedékeknek. Ez egy időfolyam, amely nem csak egy irányba sodor bennünket. Nem csak arról van szó, hogy mi az elődeinktől kapunk egy hagyatékot és azt tovább adjuk az utódainknak, hanem az elődeinknek adózhatunk is. Egy közösség erejét az mutatja, hogy mennyire tartja számon a múltját, az előző nemzedékeket, hogy figyel oda azokra, akik kimagasló értéket képviseltek, maradandót alkottak az elődök között. Az emlékezés tiszteletadása egyik kiemelt helye a temető, ahol az előző nemzedékek képviselőit látogathatjuk meg, akiket számon tarthatunk, akik munkásságát tovább adhatjuk a következő nemzedékeknek. Az, hogy milyen állapotban van egy temető, mennyire tartja azt számon egy közösség, az ott élők minőségéről is árulkodik. Azt mutatja, hogy mennyire tartják becsben az előző nemzedékek vívmányait, meg akarják-e őrizni és át akarják-e örökíteni azokat. Különösen így van ez a ravatalozóval, amely most megújult külsővel nem csak a raposkaiakat, hanem az idelátogatókat is emlékezteti arra, hogy itt, a Szent György-hegy lábánál mindig volt egy olyan közösség, amely talán nem a jólétével tündökölt, de a szorgalmával, hagyománytiszteletével, összetartásával igen. Ez a legbiztosabb záloga annak, hogy még évszázadok múlva is ugyanúgy élni fognak itt emberek, akik talán számon tartják majd a most élők örökségét – mondta a miniszter.

Navracsics Tibor szerint az, hogy milyen állapotban van egy temető, mennyire tartja azt számon egy közösség, az ott élők minőségéről is árulkodik

Bolla Albert polgármester arról beszélt, hogy jelentős beruházásokat adnak át a mai napon.

- A felújított ravatalozó épületét, a temető új kerítését és a megépített, száznegyven méter hosszú, térköves járda átadását ünnepeljük. A ma itt élők büszkék lehetnek a temetőre és jó érzéssel, kulturált környezetben látogathatják elhunyt hozzátartozóikat. Az elkészült munkával tisztelgünk itt nyugvó embertársaink előtt. A falu lakossága és vezetése több évtizedes álma válik valóra ma. Ezen a helyen egy elavult ravatalozó épület állt, amely ötven éven át látta el funkcióját, magán hordozva a kor stílusát. A mai kor követelményei már sürgették a felújítást. Korábban többször tettünk rá kísérletet, hogy forráshoz jussunk, de nem sikerült, saját erőből csak állagmegóvást végezhettünk.

Beke Zsolt plébános áldotta meg a ravatalozót Fotó: Tóth B. Zsuzsa

A Magyar Falu Programban tavaly írtak ki pályázati lehetőséget, a remény újra felcsillant. 28.5 millió forintos, százszázalékos támogatást nyertünk a megvalósításra, az összegből sikerült felújítani az épületet. Ma már modern, minden igényt kielégítő a ravatalozó – mondta a polgármester és megköszönte Navracsics Tibornak és a kormánynak a támogatást, Dobó Zoltánnak, Tapolca polgármesterének, hogy jelképes áron biztosította a térkövet, továbbá a Kocsis Tibor tervező, Páhi Csaba villanyszerelő és a kivitelező cég pontos munkáját. Hozzátette, hogy mintegy hatmilliós saját erős beruházás keretében készült el a 140 méter hosszú, térköves gyalogos közlekedési út, valamint 110 méter hosszan egy új kerítés, kapukkal. Kérte a lakosságot, hogy továbbra is ápolják szeretteik sírjait, hogy a temető képe egységes, gondozott maradjon.

Beke Zsolt plébános áldotta meg a ravatalozót, az avatáson Hoffman Szilvia közreműködött szavalattal és énekkel.

A falunapon a Kultúrháznál sport és kulturális programok várták a vendégeket, átadták a díszpolgári címet és főzőversenyt rendeztek sok más esemény mellett.