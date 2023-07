– Néhány évvel ezelőtt merült fel a helyi képviselő-testületben először az ötlet, hogy hozzunk létre Tésen egy olyan látogatóközpontot, ahol meg tudnak pihenni, s hasznos időt tudnak eltölteni a településünkre látogató turisták. Az elképzelésünket térségünk országgyűlési képviselője, Ovádi Péter is támogatta, s végül az Európa Kulturális Fővárosa program keretében jött el a lehetőség arra, hogy egy infrastrukturális fejlesztéseket célzó pályázat révén meg tudtuk vásárolni és fel tudtuk újítani az épületet, amit ma már Malomkapu Kulturális és Látogatóközpontnak nevezünk – mondta el az átadóünnepségen Fodor-Bödös István.

Tés polgármestere kérdésünkre hozzátette, 90 millió forintot nyertek az EKF-pályázaton, ez az ingatlan megvásárlása mellett a teljes belső felújításra volt elegendő. A terveik között szerepel még az épület bővítése különböző kiszolgáló helyiségekkel, illetve a tetőzet cseréje.

Ovádi Péter országgyűlési képviselő köszöntőjében kijelentette: Tés a jó példája annak, hogy a kitartó munkának megvan a gyümölcse. – A siker kulcsa az összefogás, s ez Tés esetében valóban így van, hiszen aktív civil szervezetek, kulturális csoportok erősítik a közösséget és segítik az önkormányzat munkáját. Az EKF-program kapcsán azonban térségi összefogásról is beszélhetünk, hiszen Veszprém nem önmagában, hanem a Bakony–Balaton- régióval együtt pályázott, nyerte el a megtisztelő címet és az ezzel járó fejlesztési lehetőségeket – mondta el Ovádi Péter.

Fodor-Bödös István polgármester és Ovádi Péter, a térség országgyűlési képviselője a szalagátvágást követően

Fotó: Szabó Péter Dániel

Az ünnepségen elhangzott, az épület az elkövetkező napokban színvonalas kulturális programoknak ad otthont, hiszen július 13–15-e között a bakonyi településen rendezik az első Tési Szélpikniket. Csütörtökön 17 órától Szélköltészet címmel Gryllus Dániel és Lackfi János zenés-verses előadását láthatja a közönség, míg pénteken 17 órától a látogatóközpont szomszédságában található szélmalmokat tekinthetik meg az érdeklődők Cseszneki Ferenc idegenvezetésével.

Július 15-én, szombaton pedig lesz többek között örömfutás, papírsárkány-készítés és -eregetés, hőlégballonozás, de egy malomrestaurátor is előadást tart a szélmalmokról, a Hello Wood építészstúdió pedig egy különleges installációt mutat majd be Tésen, ahol este a Spóra zenekar, valamint Udvaros Dorottya és Hrutka Róbert is koncertet ad.