A beszélgetés során Markovits Alíz felidézte, hogy a kőszegi Felsőbbfokú Tanulmányok Intézetének fejlesztési vezetőjeként kiemelt feladata volt a KRAFT koncepció gyakorlatba átültetése, a Kreatív Város – Fenntartható Vidék Kőszeg város példáján, amelyben Veszprém is érintett volt. Mint elmondta, ennek a kutatásnak az eredményeit is felhasználva döntött a Veszprém–Balaton 2023 Zrt. arról, hogy régióként dolgozza ki az EKF-pályázatát. Az EKF-év felénél tartva úgy vélekedett, beváltotta be a várakozásokat az eddigi időszak – kitűnően bevált az EKF-év legfontosabb küldetése a közösségépítés, -megtartás; mini régiók alakultak, amelyeknek a tagjai megtalálták a közös hangot, együtt dolgoznak a sikerekért. Emellett ugyancsak fontos, hogy az alapvető eszméhez jónéhány infrastrukturális fejlesztés is társult, amelyek ugyancsak a fenntarthatóság jegyében valósultak meg, vagy jelenleg is tartanak – példának hozta a veszprémi ActiCity, a Ruttner-, az Auer-ház, vagy a balatonfüredi Modern Műtár létrehozását.

