A kenyérben élet van és élettelivé tehet minket – erről a Kenyérlelke Fesztiválon, a veszprémi Óváros téren többféleképpen meggyőződhettek az érdeklődők. Az igazi kenyeret sütők mutatkoztak be; arról, hogy milyen is az igazi kenyér, Rimányi Zita újságíró beszélgetett a veszprémi Makmoiselle pékség tulajdonosával, Hegyesi Gabriellával, aki fiával együtt vezeti vállalkozásukat.

– Ha vevő lenne, maga a pék is látvány alapján választana kenyeret, pedig az az elsődleges, miből és hogyan készül.

– Bonyolult sokaknak, hogy a kovászos nem azonos a gluténmentessel, a teljeskiőrlésűvel és a szénhidrátmentessel, de mindent szívesen elmondanak erről újra és újra a pékségben a vevőknek. A pékségben a beszélgetés lényeges.

– Biogabonából csak kovásszal készítenek kenyeret, az három napon át készül. A glutén így átalakul, mire megesszük. Tulajdonképpen fermentált termékről van szó, és azoknak reneszánszuk van, az uborkának, a káposztának is.

– Biotojással, biotejjel dolgoznak, mert csak azt adják vevőiknek, amit maguk is megennének, amit szeretnek.

– A gluténérzékenyektől és a cukorbetegektől kapott visszajelzések azért is fontosak, mert ők számos egészségügyi értéküket rendszeresen mérik, és a

kovászos kenyér lassabb felszívódású, nem emeli meg hirtelen a vércukorszintet.