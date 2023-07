A munkálatok áprilisban kezdődtek, mely során az épület falait szellőző vakolattal látták el, ahol szükséges volt, a falak vízszigetelése is megtörtént, majd 1035 négyzetméter felületen komplett belső festést végeztek. A gyermekmosdók, gyermeköltözők, a konyha és egyéb helyiségek rendbe tétele mellett az épületkülsőn is megtették a szükséges javításokat és újravakolták, színezték a homlokzatot, a szakemberek még hétvégén is dolgoztak.

Áldozó Tamás - miután megtekintette az elkészült felújítást - visszaemlékezett a tavaszi időszakra, amikor a szülőkkel történt egyeztetés után nyilvánvalóvá vált, hogy az ovi megérett a korszerűsítésre.

- Elhanyagolt állapota volt az épületnek, s bár a megemelkedett energiaárak után akkor kezdtek érkezni a számlák, a tulajdonos önkormányzat úgy gondolta, hogy a felújítás nem tűr halasztást és mielőbb a végére kell érni. Bízom benne, hogy az Európai Uniós forrásoknak köszönhetően hamarosan más intézményekben is állagfelújítást tudunk elvégezni, emellett 2023 végéig rendelkezésünkre állnak azok az engedélyek, amelyek megújuló energiát használó rendszerek telepítését teszik lehetővé. Bízom benne, hogy a városban 40-50 éve működő óvodákban ezeket az energetikai beruházásokat el fogjuk végezni annak érdekében, hogy a működtetésben megspórolt forrásokból további fejlesztéseket tudjunk megvalósítani.

Horváthné Végh Judit, a Pápai Városi Óvodák intézményvezetője azt mondta, az év közbeni felújítás során sikerült a kivitelezővel, a szülőkkel és a tagóvoda vezetővel az egyes munkafolyamatokat úgy megtervezni, hogy a tavaszi időszakban is tudták biztosítani az óvoda zavartalan működését.

Fotó: Haraszti Gábor/Napló

- A közös használatú helyiségek felújításának idejére azonban le kellett állítani a működést és a kisgyermekek a Huszár Óvodában vendégeskedtek. A szülők partnerként fogadták a költözést, így zavartalan volt az óvodai ellátás és az építkezés. Jó érzés volt ebbe a szép környezetbe belépni, azt gondolom, jó a szemnek, jó a léleknek és remélem, hogy a gyermekeknek is, hiszen boldogan és örömmel vették birtokba a megszépült óvodájukat. Szeretnék köszönetet mondani Pápa Város Önkormányzatának, a kivitelezést végző cég dolgozóinak a megoldáskereső hozzáállásért, az óvoda vezetőjének és dolgozóinak a nagy fokú együttműködésért és a szülőknek, akik a változásokat rugalmasan követve türelemmel és megértéssel segítették az intézményt az elmúlt három hónapban.