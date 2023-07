Erősen kezdett az EFOTT fesztivál idén Sukorón, hatalmas tömegek ostromolták a beléptető kapukat, fiatalok, hallgatók és még középiskolások is megfordultak a fesztivál első napján. Az UNIversum, régies elnevezésén „civil falu” keretében rengeteg kiállítóval találkozhattak az érdeklődők, csak a Pannon Egyetem közel száz aktivitással várt mindenkit. Minden délután elkalauzolnak a Pannon Science Lab sátorban a sörfőzés tudományába, amit frissítő sörkóstolóval tesznek még izgalmasabbá. Emellett megjelenik a robotika, a 3D nyomtatás és a Solar Boat is. A SkillX által támogatott Me, myself and I önismereti helyszínen például személyiségünk összetételéből kikevert színes koktélokat kínálnak, a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa felépítményében pedig többek között örömdoboláson vehetünk részt, irodalmi beszélgetések várnak, feltűnik majd a színen Dragomán György és Szabó T. Anna is péntek délután, illetve a #VERSFAL műhelyben Ladányi István irodalmár és Bankó Bence színész fognak beszélgetni pénteken és szombaton délután Horváth Virág újságíróval a költészet fontosságáról és egyszerűségéről.

Emellett a MelóDiák és a Diákhitel is megjelenik a Pannon Egyetemmel közösen, ahol a munkaerőpiaci helyzetről, a munkavállalási lehetőségekről beszélgetnek, reggeli jógával és neves előadókkal tarkítva.

A fesztivál első napján a kánikula és a tömeg sem vehette el a bulizó fiatalok kedvét, a koncertek késő estig tartottak, a DJ-k pedig még hajnalban is tudták fokozni a hangulatot. Az időjárás kegyes volt a szerdai naphoz, a Velencei-tó vize pedig tökéletes a fürdőzéshez, így a partok sorakozó vízisport-lehetőségek is sok érdeklődőt vonzottak.