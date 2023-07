Böjte Csaba prédikációjában arról beszélt, hogy nem szabad félni. – A gonosz lélek mindannyiunkat szeretne félelemmel, kishitűséggel, reménytelenséggel eltölteni. Ez a félelem pedig sokszor megbénít minket, s összemorzsol – hangsúlyozta a ferences rendi szerzetes, aki a Marosszéki Kodály Zoltán Gyermekkar vezetőjét, Nagy M. Vera nővért hozta fel példaként. Elmondta, a gyerekkórus egyik alapítója és vezetője egyszer úgy érezte, szólítja az Úr: Erdélybe hívja, az ottani gyerekeket kell énekelni tanítania. Azóta ebből az erdélyi misszióból egy sikeres énekkar, egy nagybetűs közösség született.

– Jézus Krisztus üzenete is az, hogy formáljunk közösséget, gyűjtsünk barátokat. Nem kell egyedül szembemenni a feladatokkal – hangsúlyozta a teljesen megtelt várpalotai templomban Böjte Csaba, aki arról is beszélt, hogy bármilyen nehéz is az élet, sosem szabad feladni. – Ne adjuk meg ezt az örömöt a gonosz léleknek. Ha Jézus Krisztus nagycsütörtökön és nagypénteken nem adta fel, ha Hunyadi János Nándorfehérvárnál nem a fehér zászlót húzta fel, hanem a nemzeti színű lobogóval kirontott a várból a túlerőben lévő ellenségre támadva, akkor nekünk sem szabad feladnunk.

A szentmisét követően Marosszéki Kodály Zoltán Gyermekkar adott lélekemelő koncertet a várpalotai templomban

Fotó: Szabó Péter Dániel/Napló

A szentmisét követően a már említett Marosszéki Kodály Zoltán Gyermekkar adott lélekemelő koncertet a várpalotai templomban. Repertoárjukban a hagyományos magyar népdalok és feldolgozásaik mellett középkori, reneszánsz, barokk, klasszikus és romantikus kórusművek, valamint 20-21. századi – főként magyar – szerzők darabjai szerepelnek.

A missziós körút első állomása, a várpalotai fellépés után vasárnap Balatonfűzfőre látogattak el Böjte Csaba társaságában, de péntekig Zircen, Siófokon, Nagyvázsonyban, Balatonfüreden és Balatonalmádiban is lehet hallani őket.