Kirschner Péter, a botlatókövek kihelyezését kezdeményező Magyar Zsidó Kulturális Egyesület (MAZSIKE) elnöke elmondta, fontosnak tartották, hogy a művész, Gunter Demnig – aki a közelmúltban helyezte el a százezredik botlatókövet Európában – útba ejtse Veszprémet az idei évben, amikor a város Európa Kulturális Fővárosa címet viseli, mert a program egyik küldetése a múlt és a jövő összekapcsolása. Hozzátette, a botlatókövek kihelyezése lehetőséget ad arra, hogy figyelmeztessenek a kirekesztés és a gyűlölet veszélyeire. Emlékeztetett arra is, a veszprémi Lovassy László Gimnázium az elsők között volt néhány éve az Üres padok elnevezésű kezdeményezésükben, amelybe az ország számos középiskoláját vonták be. Az intézményekben olyan emlékjelet készítettek, amelyre az iskolából 1944-ben elhurcolt és a holokausztban meggyilkolt egykori diákok nevei kerültek. Hazánkban több mint ötven településen összesen több mint 400 botlatókövet helyeztek el. A MAZSIKE júliusban két sétát is szervez az egykori veszprémi zsidó családokra emlékezve: július 23-án, vasárnap és július 28-án, pénteken. A séta mindkét nap 16 órakor indul a Csermák Antal Zeneiskola elől Jakab Réka történész vezetésével. A botlatókövek elhelyezését, és a városséták megrendezését az önkormányzat és a Veszprém-Balaton 2023 Zrt. támogatja. A veszprémi botlatókövek avatásán részt vett Porga Gyula polgármester is.