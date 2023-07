Az útszakasz elkészült, a forgalomba helyezési eljárás elindult, aminek kapcsán pénteken bemutatták a projektet a sajtónak. Révész Máriusz aktív Magyarországért felelős államtitkár - aki mások mellett Ovádi Péterrel, és Porga Gyulával Zirc felől kerékpárral érkezett a tájékoztatóra - megnyitójában elmondta, 2016-ban, amikor felkérték erre a feladatra az volt az elsődleges, próbálják összefogni, koordinálni azt, hogy ezek a kerékpárutak egységes rendszerbe kerüljenek. Mint fogalmazott, ez a kerékpárút jól mutatja, hogy mekkora változás történt a szemléletben. Mára Veszprémből több irányba is el lehet jutni kerékpárúton a Balatonra. Veszprém viszont fontosnak tartotta, hogy épüljön tovább az kerékpárút Gyulafirátótig. Onnan pedig VERGA Zrt. folytatta a kerékpárút megépítését egészen Olaszfaluig, amihez a kormány az erdészetnek 150 millió forintot biztosított. Kiemelte, a kerékpárút folytatódik tovább Pannonhalma és Győr felé - ezt a szakaszt tavaly az év kerékpárútjának választották.

Elmondta azt is: fontos, hogy éljünk egészségesebben azért is, mert a magyarok 59 százaléka nyilatkozott úgy nemrég egy felmérésben, hogy "soha nem mozog". (A finneknél ez a szám 8 százalék, a svédeknél 12, a cseheknél 26, a szlovéneknél 25 százalék.) Ennek köszönhetően a férfiak várható élettartama 6,1 évvel van elmaradva az uniós átlagától. Az államtitkár abbéli reményének adott hangot, hogy a kerékpárutat Győrtől egészen Balatonfüredig nagyon sokan fogják használni.

Ovádi Péter, a térség parlamenti képviselője kijelentette, Veszprémben hozzászoktunk ahhoz, hogy az álomból valóság lesz. Sok jó ember dolgozott ezért a jó ügyért, ráadásul az önkormányzatok összefogtak, és nem csak közigazgatási határon belül gondolkodtak, hanem egy nagy térségben is. A veszprémiek meg tudják közelíteni a gyönyörű balatoni régiókat, ám a Bakonyban hiányzott ez a kerékpárút, ami nem csak az aktív kikapcsolódást fogja segíteni, hanem a turizmust is. Úgy vélte, egy kerékpárút nem csak egy biztonságos, jobb környezetet hoz magával, hanem embereket is összeköt.