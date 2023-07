A településeken sincs ez másképp. S mivel a települések története sok-sok családéból tevődik össze, így közös történetünk fellelésében, közkinccsé tételében is fontos szerepük van a családtagok közt kutatóknak a hivatásos kutatók mellett. Július 29-én, szombaton 9 órától várják a lókúti közösségi színtérbe mindazokat, akik már kutatnak, akik még nem mertek belevágni, de szeretnének, és akik eddig nem is gondoltak kutatásra, de most kíváncsivá váltak. Márkusné Vörös Hajnalka tart előadást A betelepítés útja Németországtól Magyarországig – források és kutatási lehetőségek címmel, Árpád Baló előadásának a címe: A Bakony térségének anyakönyvi adatbázisa. Wágenhoffer Gergely a németajkúaknak és a felvidéki magyaroknak arról a kálváriájáról beszél, ami három bakonyi falut érint, Nagy Endre Károly a genetikai vizsgálatok családfakutatásban játszott szerepéről, Váliczkó-Lipp Mária a történetek adatokon túli jelentőségéről, Sümeginé Hegyi Ilona Adelheid a rokonkeresésről az Amerikába kivándoroltak esetében. Az esemény ingyenes, de regisztrációhoz kötött.