Vajda Norbert, a Katolikus Szeretetszolgálat vezetője felhívta a figyelmet, hogy a friss diplomások olyan pályát választottak, amelyben embertársaikat segíthetik, ami tiszteletet, elismerést és köszönetet érdemel. Kérte, együttműködésben gondolkodjanak a végzősök.

Kuminetz Géza, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem rektora kijelentette: a diploma bizonyít és fel is hatalmaz, de arra is képesít, hogy tanulékony lélekkel fogadja a szakma öregjeinek tapasztalatait. Mint mondta, nemcsak a szakmai kompetenciákat kell fejleszteni, hanem az emberséget is.

Sebestyén József rektor vezetői beszédében részletes tájékoztatást adott az elmúlt akadémiai évről, annak eredményeiről. Elmondta, egy diplomás, aki értelmiségi létet él, részesedik az írástudók örökségéből. A megszerzett tudás felelős gondolkodásra int, szolgálatra indít. Ám a diploma nem cél, hanem eszköz és lehetőség, értelmiséginek lenni több, mint diplomásnak lenni.

A végzős hallgatók nevében Hajós Réka búcsúzott az alma matertől, kulturális műsort Nyőgér József adott.