Elmondta, a valláson és a cselekedve tanuláson alapuló ifjúsági mozgalom több mint 14 ezer főt számol Magyarországon. A magyarországi cserkészmozgalom célja, hogy olyan életrevaló, talpraesett, elkötelezett állampolgárokat neveljenek, akiknek fontos, hogy önmaguk nevelése által folyamatosan törekedjenek a Jóisten felé.

- Az önkénteseink által végzett cserkészmunka segítségével szeretnénk lehetőséget kínálni kisiskolás kortól minden fiatalnak és felnőttnek, hogy csatlakozzanak a cserkészet által képviselt elveket vallók közösségéhez - fogalmazott Varga Bálint. - A IV. Közép-dunántúli cserkészkerület a Magyar Cserkészszövetség egyik kerülete, mely három vármegyét fog össze. Ezen vármegyék földrajzi területén munkálkodó cserkészekeket hívtuk táborozni, hiszen 13 év elteltével újra megrendezésre került a IV. kerületi nagytábor (KNT), melynek a Szentgál melletti Főnök-rét és a körülötte elhelyezkedő erdőtagok adnak otthont.

A szervezés szeptember közepén vette kezdetét. A IV. cserkészkerület elnökségével megfogalmazták a célokat, valamint felállításra került egy 11 fős szervezői törzs is, melynek tagjai egy-egy tematikus munkacsoportért felelnek. Hangsúlyozta, a közel egyéves szervezési feladatok ellátását a szervezők teljesen önkéntes alapon végezték, tanulmányaik és munkájuk mellett, saját szabadidejükből fordítottak rá időt és energiát, hogy több mint 600 fiatalnak életreszóló élményt szerezhessenek. Kiderült az is, hogy a táborban 14 csapat cserkészei vesznek részt.

Forrás: IV. Közép-dunántúli cserkészkerület

- Az előtábort július 10-én kezdtük meg több mint 120 fővel, ez alatt a négy nap alatt kiépítettük a tábor alapműködéséhez szükséges építményeket, berendezkedtünk egy 600 fős tábor működésére - árulta el. - A tábor július 14-én kezdődött meg 416 fővel. Az első napokban a táborlakók regisztrációja és eligazítása zajlott, majd megkezdődtek az altábori körletek kialakítási munkálatai, melyhez csupán fára és spárgára volt szükségük a cserkészeknek. A teljes mértékben természetes alapanyagokon alapuló építkezések során a gyerekek vezetőik segítségével kreatívabbnál kreatívabb ötleteiket alkothatják meg, így színesítve a tábori életüket.

Volt olyan altábor, ahol hintát készítettek, volt, ahol libikókát, de előfordult híd, őrtorony, sorompó vagy akár fogkefetartó és “Betyár-beach” is. Lapunk képgalériával számolt be róla: a nyitóceremónia keretein belül hivatalosan is kezdetét vette a KNT, mely hívószavai és célkitűzései a KNT mozaikszón alapulnak: Közösség, növekedés és találkozás.

- Itt az altáborok átvették az egységes altábori zászlókat, majd imával kértük Isten áldását a táborban töltött időre - mondta Varga Bálint. - Az építkezések befejeztével vasárnap megérkeztek hozzánk a kiscserkészek (általános iskola alsó tagozata), így a tábor létszáma immáron 623 fő lett. Velük közösen vettünk részt a vasárnapi szentmisén, melyet Udvardy György veszprémi érsek atya celebrált. Protestáns testvéreinknek az istentiszteletet Máté László püspökhelyettes úr vezette. Hatalmas megtiszteltetés volt számunkra, hogy ellátogattak a táborba, így áldásukkal és jókívánságaikkal folytathattuk a tábori mindennapokat.

Altábori indulót zengve érkeztek meg a központi alakulóként szolgáló “Hortobágyra” az altáborok, ahol korosztályos programokon vehettek rész a táborlakók. Itt lehetőség volt megismerkedni a más altáborból érkező, de azonos korosztályú cserkésztestvérekkel, ezzel elősegítve a cserkészcsapatok közötti kapcsolatok megerősödését.

Forrás: IV. Közép-dunántúli cserkészkerület

A KNT megszervezéséhez szükség volt arra, hogy 2016-ban elinduljon egy kerületi szintű őrsvezetőképzés. A négy évfolyamnyi sikeres őrsvezetőképzés biztosította a kellő létszámú és kompetens vezetői réteget, mely biztos alapot nyújtott az altáborok működéséhez. Emellett elősegítette a kapcsolatok létrejöttét is a cserkészek között, így a KNT egy vonzó találkozási elhetőségként szolgált vezetőik számára is. A három vármegye területét lefedő IV. számú Közép-dunántúli cserkészkerület két legtávolabbi csapata között 155 km van.

- Szerencsére kerületünk számos más programot kínál az egész év során, melyen lehetőség nyílik az egymástól földrajzilag távol eső csapatok találkozására - mondta. - Ilyen például a télen megrendezésre kerülő Mikulás-kupa vagy a cserkészbál. A kapcsolatépítés és növekedés a tábor második felében is legalább akkora hangsúlyt kap, mint az elején. A kósza korosztályú (középiskolás) cserkészeink számára táncházat szerveztünk, ahol a tánc közepette lehetőség nyílik új kapcsolatok kiépítésére is.

- Július 22-én, a tábor utolsó előtti napján misével és istentisztelettel egybekötött záróceremóniát szerveztünk, melyen megköszöntük a Jóistennek, hogy lehetőségünk volt együtt táborozni - derült ki Varga Bálint szavaiból. - Szeretnék köszönetet mondani mindenkinek a sok támogatásért, büszke vagyok rá, hogy mindannyian egy jobb világért dolgozunk.