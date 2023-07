Az elismerést a közszolgálati tisztviselők napja alkalmából adta át Dancs Judit jegyző és Porga Gyula polgármester.

A méltatásban azt írták, Fejes István Gábor a Lovassy László Gimnáziumban érettségizett, majd az Eötvös Loránd Tudományegyetem állam- és jogtudományi karán szerzett diplomát, jogi szakvizsgáját 1986-ban teljesítette. A közigazgatásban kezdett el dolgozni, előbb a Városi Tanács Igazgatási Osztályán, majd a Veszprém Megyei Illetékhivatalnál. Később elhagyta a köztisztviselői pályát, ám 2008-tól előbb az Általános Igazgatási Csoportvezetőként, 2011 májusától a Közigazgatási Iroda vezetőjeként, majd júniustól egyben aljegyzőként is dolgozik. A közvetlen hatósági döntéshozatalon túl – sok más munkaterület mellett – a sokszor kényes birtokvédelem, valamint a hozzátartozók számára meghatározó anyakönyvi és hagyatéki terület irányítása is speciális felkészültséget igényel. Felelős a Polgármesteri Hivatal iratkezeléséért, és a mindenkori országos, uniós és a helyi választásokhoz kapcsolódó többletfeladatokból is mindig kivette a részét, írták a laudációban.