A hivatalos átadó tiszteletére rendezett ünnepségre elfogadta a meghívást Kovács Zoltán országgyűlési képviselő, aki kiemelte, az elmúlt években különösen nagy jelentősége lett az energiatakarékosságot célzó fejlesztéseknek, ami nem véletlen, hiszen az energiafelhasználás 40 százaléka hűtésre és fűtésre megy el.

- Örömteli ez a beruházás, hiszen a hivatali dolgozók kulturált körülmények között tudnak dolgozni, ez pedig pozitívan hat vissza az ügyeiket intézni kívánó polgárokra – mutatott rá a képviselő.

Fotó: Haraszti Gábor

Csöngei Gábor, a község polgármestere kiemelte, a Magyar Falu Program pályázata nélkül a most elkészült fejlesztéseket nem tudták volna megvalósítani, arra a település költségvetéséből nem állt rendelkezésre megfelelő összeg.

- Még 2021-ben két pályázatot nyújtottunk be, egyiket a kultúrház belső felújítására, a másikat pedig a hivatal renoválására. Decemberben értesültünk a jó hírről, miszerint közel 30 millió forintot nyert el az önkormányzat, köszönet illeti térségünk országgyűlési képviselőjét valamint Szarka Gyula jegyzőt és kollégáit, akik sokat tettek azért, hogy ez a beruházás megvalósulhasson. A felújítás során megtörtént a homlokzat, a kazánház és a padlás szigetelése, napelem került felhelyezése, amitől kiadásaink csökkenését várjuk. Kazáncsere is történt, melynek köszönhetően felméréseink szerint egyharmadával csökkent a gázfogyasztásunk és a két előtetőnket is ki tudtuk cserélni.

Fotó: Haraszti Gábor

A polgármester beszédében elmondta, több tervük is van a jövőt illetően, szeretnének további pályázatokon elindulni.