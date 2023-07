A Veszprém Vármegyei Önkormányzat arról tájékoztatta lapunkat, hogy az iskolások és kísérőik hétfőn érkeztek Kovászna megyéből a Balatonhoz, közülük többen most járnak először a magyar tengernél. A vármegyei önkormányzat jóvoltából a táborban nyaralnak a Veszprém Főegyházmegyei Karitász rászoruló diákjai is. A táborozók egy-egy, hasznos ajándékokkal teli hátizsákot is kaptak a megyei vezetőktől.

Kovászna megye és Veszprém vármegye idén ünnepli a testvérmegyei együttműködés 30. évfordulóját. A szoros kapcsolatnak is köszönhető, hogy ebben az évben Veszprém vármegyei hátrányos helyzetű fiatalok is utazhattak Erdélybe. Az anyaországi fiatalok táborozását Kovászna Megye Tanácsa biztosítja, partnerségben a Kovászna Megyei Szociális Ellátási és Gyermekvédelmi Vezérigazgatósággal és a Vadon Egyesülettel, kiutazásukról pedig a vármegyei önkormányzat és az ifjúsági közalapítvány gondoskodott. A táborozási lehetőségekért Szijártó László, a Veszprém Főegyházmegyei Karitász igazgatója mondott köszönetet, aki kiemelte, hogy a karitász 2017 óta ápol szoros kapcsolatot a vármegyei önkormányzattal.

A fiatalok a tábori programok között megismerkednek a környék nevezetességeivel, ellátogatnak a kislődi kalandparkba, sokat strandolnak, de a héten tartottak számukra rendőrkutyás bemutatót is.