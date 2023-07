Az egyesület elnöke, Varga Károlyné 2003-tól vezeti a klubot. Az elmúlt évtizedekre emlékezett lapunknak interjút adva. Amint elmondta, az immár második éve önálló civil szervezetként működő egyesület 128 tagot számlál jelenleg, a tagság több, mint fele folyamatosan aktív.

Tartalmas munkát végzünk, így volt ez az utóbbi egy évben is. Tavaly ősszel a Kis-Balatonnál és Nádasdladányban kirándultunk, valamint budapesti színházlátogatás emlékeit őrizzük abból az időszakból. Tavasszal a Téltemető asszonyfarsangot ünnepeltük, majd a Nőnapot és az 50 éves évfordulót – mondja a vezető, akit utóbbin a tagok meglepték az elmúlt évek munkáiból összeállított filmmel, amely a helyi médiasegítségével készült. Márciusban Varga Károlyné a város történetének kutatása és bemutatása érdekében végzett munkája, valamint közösségépítő tevékenysége elismeréseként Magyar Ezüst Érdemkeresztet vehetett át. Tavasszal a hölgyek nekiláttak, hogy kitisztítsák és újra kialakítsák az egykori Szentkút parkot. Sok munkával tették rendbe az utat, a park környezetét, Madarak és fák napjára, pályázati támogatással. Szalonnasütő helyeket alakítottak ki, pihenő padokat helyeztek el a városhoz közeli pihenőhelyen. Ahol egykor a kút állt, ott emlékkövet, információs táblát helyeztek el a kút történetéről. A városban a Hősök terén elkészítették a rózsalugast és Húsvétra már ott díszítették fel a korábban a Fő téren díszlő tojásfát. A klub nyáron is aktív, a sok egyedülálló tag részére olyan programokat is szerveznek, amelyen unokával együtt részt vehetnek a hölgyek. A közelmúltban a hallstatti kirándulásuk során megnézték a sóbányát, a közelben levő Sisi múzeumot, jártak Bad Ischlben, Linzben pedig Batsányi Jánosra emlékeztek. Most kiveszik részüket a Város- és Faluvédők Országos Konferenciája lebonyolításból, nyár végén ott lesznek a Tapolcai ünnepi napok grill fesztiválján. Szeptemberben Erdélybe kirándulnak és a Parlementet látogatják meg. Közben gyakran senior örömtáncolnak, koripokat készítenek az újszülötteknek, és

tavaly elkezdték az ugráló járdák festését Azóta helyi iskolák, óvodák előtt festettek fel figyelem- és mozgásfejlesztő ábrákat és a munkát folytatják még. Tervezik, hogy a tagok gyűjteményeiből, kézimunkáiból állandó kiállítást hoznak létre idővel.