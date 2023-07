Még 2009-ben közadakozásból és önkormányzati támogatásból állította a Szent Borbála-faszobrot a Muskátli utca és a Bartók Béla utca kereszteződésében található térre Rákóczi Telepi Baráti Kör. A grandiózus alkotás a várpalotai bányászat 120 esztendejének, s az ez idő alatt munka közben elhunyt 95 bányásznak hivatott méltó mementót állítani. A feladatot M. Nagy József nemzetközi hírű veszprémi szobrászművész is komolyan vette, a 2700 munkaórában faragott grandiózus faszobor megalkotását közel féléves kutatómunka előzte meg.

– A várpalotai bányászat jelképes története látható a szobron. Szent Borbála kiteríti köntösét, amire ráfaragtam a településre jellemző attribútumokat. Ettől különleges és egyedi, ettől lett a szobor a várpalotai Borbála. Szerepel rajta a szkip-akna tornya, amit Magyarországon először itt építettek, csakúgy, mint az Antal-akna, ahol első alkalommal találtak szenet. A technikai vívmányok mellett jellegzetes fizikai munkát végző bányászokat is láthat a nagyközönség Borbála köntösén, a fejlődést végigkísérve a csilletolótól és a csákányozótól kezdve egészen a modern pajzsbiztosító berendezéseket használó munkásig. A várpalotai bányászat történetében fontos szerepet játszó egykori Jó Szerencsét Kör és a ma is látható Jó Szerencsét Művelődési Központ épülete is szerepel a szobron – mondta el akkor M. Nagy József, aki a hét elején felesége társaságában újra ellátogatott a Szent Borbála térre.

Einreinhof Attila, a Rákóczi Telepi Baráti Kör elnöke fogadta őket a bányász emlékhelynél. – Még önkormányzati képviselő voltam, amikor felvetődött a szoborállítás ötlete. Gadanecz György és Lassu Tamás képviselőtársaimmal összefogva sokat dolgoztunk azért, hogy létrejöhessen a várpalotai bányászat történetét bemutató faszobor. Szerencsére sokan támogatták a kezdeményezésünket. Egymillió forint jött össze közadakozásból a nemes célra, a maradék 2,5 millió forintot pedig a várpalotai önkormányzat biztosította, így 2009. december 4-én, Borbála napján felavathattuk a szobrot – mondta el Einreinhof Attila.

Tizennégy év elteltével azonban eljött az ideje a felújításnak. A szobor ugyan az időtállónak tartott tölgyből készült, ám azért megjelentek rajta repedések, amelyek az M. Nagy József iránymutatása által végzett renoválást követően eltűnnek majd. A munka a tervek szerint szeptember közepén indul.