Molnár Zsolt, a cég vezérigazgatója kiemelte, a dróntechnológia a védelmi ipar egyik fontos új elemévé vált, és az egyes harceljárások modernizálásához is hozzájárul. Hozzátette, a többéves fejlesztés eredményeként elkészült drón közel 500 kilométer per órás sebességre képes, repülési magassága 6000 méter, üzemideje 60 perc, kommunikációs hatótávolsága 75 kilométer, és világszinten is egyedülálló módon három eszközzel kötelékrepülésre is képes. Blénessy László, a 4iG Csoport üzleti általános vezérigazgató-helyettese arról beszélt, társaságuk az informatikai fejlesztések és a távközlés mellett a védelmi technológiák területén is jelen van, a dróntechnológiában mindhárom szektor fejlesztési képességeire szükség van.

A hétfői bemutatón az eszközt egy szintén magyar fejlesztésű, elektromos kilövőállásból repítették ki. A katapult négytized másodperc alatt gyorsította fel 100 kilométer per órás sebességre és lőtte ki a drónt. Nagy Attila, a Rotors & Cams Zrt. műszaki vezetője elmondta, a rendszer részei a légi jármű, a katapult és a földi irányítóállomás, ahol kilenc operátor összehangolt munkájának eredményeként szállt fel a gép. Hozzátette, a drónok indítása között kevesebb mint két percre van szükség. A drón 100 méter magasra repült, majd meghatározott repülési útvonalat járt be robotpilóta üzemmódban. Ezután manuális irányítással hajtott végre több manővert, majd lelassították, és ejtőernyő segítségével szállt le. A narancssárga drón hossza két és fél méter, szárnyfesztávolsága 2,3 méter. A jármű szárazföldi és tengeri használatra is alkalmas, föld-levegő és levegő-levegő fegyverrendszerek esetén is alkalmazható, és rossz időjárási körülmények között is használható.