A főzőversenyre több helyi csapat is készült, előzetes feladatként szellemes névvel regisztráltak. Így a Családbarátok, a Bázsai Töltőpont, az Aszófő-Zők, Abrakahasba, Lecsó-fő, Wolks Vagányok, a Kulturális Ízlelőbimbók jóvoltából igazi közösségi összefogással finomságokat kóstolhatott a rendezvényre érkező vendégsereg. Valamennyi főzőcsapat a helyi borászok által felkínált ajándékokban részesült. Népszerű volt a lecsó, a gulyás, a pörkölt, paprikás krumpli. Emellett helyben sütött palacsinta és lángos kostolója várta a finom házi ízekre pályázókat. A kisgyermekes családokat légvár, népi játszóház és lufibohóc szórakoztatta. Bemutatkoztak a hagyományőrző katonák is, akik a főzőversenybe is bekapcsolódtak ízparádéjukkal.

Aszófő jeles rendezvényei közé sorakozott fel a tavalyi évben elsőként megrendezett, nagy sikerű Parasztolimpia, melyet Koi Eszter a helyi Családbarát Közösség vezetője, ötletgazdasszonya hozott létre. Idén is versengtek a feladatokkal a Falu sihedere, valamint a Falu bikája nemes címért. Az előbbit Papp Brendon, a Falu bikája címet Hercz Gábor érdemelte ki. A jelölteknek akadálypályákat kellett teljesíteniük olyan versenyszámokkal, mint a zsákban futás, szénabála-gurítás. De volt mocsárjárás, kerékbe ugrás is. A Falu bikája címre a helybéli fiatal férfiak versengtek, akik dicséretes erőpróbával álltak helyt a nem mindennapi megpróbáltatásban. Valamennyi versenyző tárgyjutalomban részesült, a nyertesek egy évig viselhetik a címet – mondta el Koi Eszter ötletgazda.

A vidám délután hangulatát Sári Attila örvényesi zeneszerző zenés műsora garantálta vidám slágerekkel, örökzöld dallamokkal.

Az est fénypontját a telt házat vonzó Dallamok szárnyán újratöltve című zenés gálaműsor jelentette, amelyet a helyi Családbarát Közösség Zenés Pódiuma és a Dallamvilág Egyesület előadói mutattak be nagy sikerrel, Nagy Annamária művészeti vezető rendezésében. – A zenés gálaműsorban több generáció lépett fel. Óriási ovációval fogadták az aszófői fiatal családok, szülők, a vidékről érkező baráti közösségek is a világslágereket, táncokat. A közel 20 éves, Dallamvilág néven közismertté vált aszófői zenei csoport vidéki városokból érkező rajongói töltötték meg a nézőteret – büszkélkedett a művészeti vezető. Külön elismerést a már országos zenei tévécsatornákon is szereplő aszófői Nagy Natália, Nati tánckoreográfiái érdemeltek ki. Zárásként a Rulett együttes vidám esti koncertje szórakoztatta a közben már önfeledt táncra kerekedett közönséget. A rendezvényt meglátogatta Kontrát Károly országgyűlési képviselő is, elégedetten kóstolta meg a főzőversenyen készített bográcsételeket.