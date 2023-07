Olvasónktól kaptuk az alábbi videón, melyet Veszprémben rögzített vasárnap délután.

Balatonalmádi felől a városba érve a körforgalomhoz közelítve több lehetősége is van az autósnak, hogy meggyőződjön, jó sávon halad, de a videó bizonyítja, olykor ez is kevés. Az opeles az utolsó pillanatban gondolta úgy, hogy a belső sáv helyett a külsőt használja inkább, melyen olvasónk igyekezett a bevásárlóközpont felé kanyarodni. Egy intenzív fékezésre volt szükséges ahhoz, hogy ebből a szituációból ne legyen baleset. A videó végén még látszik, hogy az opeles később is bizonytalanul hagyta el a körfogalmat, így még ott sem igazán tudta, hogy merre akar menni.