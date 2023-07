A probléma abból adódik, hogy az eredetileg U alakú parkoló egyirányú volt. Most azonban az U betű kerek részét, azaz a parkoló hátulját kordonokkal zárták le egy építkezés miatt. Körbejárni tehát nem lehet, lényegében két rövid zsákutca most a parkolóhely. Igen ám, de a déli ágon kint maradt a behajtani tilos tábla, melyet a korábbi egyirányú használat miatt helyeztek el annak idején. A parkolónak ugyan mindkét zsákutcája nyitott, de mivel a város felőli behajtónál kint a tiltó tábla, aki most oda behajt, az eleve szabálytalanul teszi. Olvasónk kérdése: miért nem fordították el vagy takarták le ideiglenesen a behajtani tilos táblát? A helyszínt megnéztük, a tábla tényleg „üzemel”, tehát tiltja a behajtást. Másképp pedig a déli ágba nem jut be az autós.