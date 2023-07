Brányi Mária, Veszprém alpolgármestere a csütörtöki sajtóbemutatón elmondta, a Területfejlesztési Operatív Programból, európai uniós forrásból épült a kerékpárút Márkó és Bánd irányába – közel 4,5 kilométer hosszan. Abban a szerencsés helyzetben volt a három település, hogy nemcsak a közigazgatási határig fut az út, hanem a másik két települést bejárva is kerékpáros túrákat lehet megtenni az új nyomvonalon.

– Az, ami a települések között megvalósult, példaértékű összefogás – hangsúlyozta az alpolgármester, aki hozzátette, az útpálya már fizikailag elkészült az elmúlt hónapokban, többen már az átadás előtt is kipróbálták. A Veszprém közigazgatási területén levő szakasz első része még kiskertes övezet mentén halad el, így előfordulnak olyan részek, ahol autóforgalomra is lehet számítani. Ezt némileg tompítja az, hogy forgalomterelő korlátokat építettek azért, hogy ne lehessen nyílegyenesen ezeken a nyomvonalakon keresztülhaladni személygépkocsival. Ugyanakkor az út további részét is a Séd patak mentén építették ki, ezért talán a környék legszebb kerékpárútját sikerült megvalósítaniuk.

A másik fejlesztés az elektromos meghajtású kerékpárkölcsönző rendszer, a V-Bike. Itt, vagyis a Kiskuti Csárdánál már 10 éves kortól használható méretű kerékpárok kerültek üzembe.

– Bízom benne, hogy a kerékpárút mindenkinek kedvelt kirándulóhelye lesz – jelentette ki Brányi Mária.

Ezután a kerékpárok dokkolásának tudományát is elsajátították a helyszínen a fiatalok, megtudhatták például, hogy miként lehet a dokkolóállomásról egy kerékpárt kikölcsönözni. Majd következett a kerékpáros vetélkedő egy kialakított ügyességi nyomvonal mentén.