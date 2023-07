A kormányszóvivő kedden délután megtekintette a város kulturális beruházásait, így a Gyárkertet, a megújult Laczkó Dezső Múzeumot és az ActiCity Tánc- és Mozgásművészeti Központot is.

Szentkirályi Alexandra hangsúlyozta, Veszprém és a régió kiválóan él az Európa Kulturális Fővárosa program adta lehetőségekkel, ezt bizonyítják az elmúlt félév eseményei. Hozzátette, a kulturális évad programjai országimázsként is szolgálnak, és büszkeséggel tölthetnek el mindent magyart. A kormányszóvivő arról is beszélt, a European Capitals of Culture (ECOC) nevű szervezet – amely a korábbi, és jövőbeni EKF-fővárosokat tömöríti – is sikeres példának tartja a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa évadot.

Szentkirályi Alexandra elmondta, több mint 200 helyszínen mintegy 2200 kulturális-művészeti eseményt rendeztek meg 19 műfajban az elmúlt félévben a programsorozatban, amelynek több mint 230 ezer látogatója volt. Utóbbi kapcsán kifejtette, a januári megnyitón és a Gizella-napok programjain egyaránt 25-25 ezer látogató vett részt. Több ezer vendég járt a Magyar Mozgókép Fesztiválon, míg a júniusi Felező ünnep eseményein több mint 32 ezren vettek részt.

Szentkirályi Alexandra kiemelte, a veszprémi belvárosban 860 ezer látogató fordult meg az első félévben, ami azt mutatja, a helyiek és a turisták is aktívan használják Veszprémet, élettel telt meg a városközpont. Hozzátette, a belföldi turisták kétszer, a külföldiek másfélszer több vendégéjszakát töltöttek el Veszprémben, mint tavaly az év hasonló időszakában. A kormányszóvivő elmondta, a kulturális infrastruktúrafejlesztések – amelyek kétharmada már elkészült – révén a hazai kultúra egyik fellegvárává vált Veszprém és régiója. Leszögezte, az EKF-évad 70 milliárd forintos költségvetését – amelyből mintegy 40 milliárd forintot fordítottak kulturális beruházásokra – szinte teljes egészében hazai forrás adja.

Szentkirályi Alexandra elmondta, a régióban 19 kulturális infrastruktúrafejlesztés valósul meg több mint 3,5 milliárd forintból, ezek közül 16 már elkészült. Az évad eddigi eseményei közül minden második zenei volt, és a programok háromnegyedét ingyenesen látogathatták az érdeklődők. A kormányszóvivő a következő hetek-hónapok programjai közül kiemelte az augusztus elején következő Kőfesztet, és a szeptemberi Wine & Gourmet gasztrofesztivált.