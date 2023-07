A VHK, a Veszprémi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. veszprémi, Kistó utcai hulladékudvarának kapujánál a portaszolgálat embere felírta az autóm rendszámát, megmondtam neki, mit vittem magammal és a leadóhelyhez irányított. Odagurultam. Elkérték a lakcímkártyámat, és mehettem is tovább azokhoz a gyűjtőedényekhez, ahova a szemetet tehettem. A műanyagpalackokat a nagy szatyromból dobáltam be a kukába, a papírt és a kartonokat külön neylonokból, végül ezeket a kisebb zacskókat betehettem a palackok mellé. Azért, hogy ezzel itt már ne legyen gond, otthon eltöltöttem a válogatással mintegy öt percet, de azt tapasztaltam, hogy a hulladékudvar emberei mindenben segítenek, amiben csak tudnak. Azt is érdemes mérlegelni, hogy mennyit teszünk a környezetünkért, ha a hulladékgazdálkodási szabályokat mind betartjuk, felkészülünk azokra, amennyire lehet. Persze azt is számít, ez mennyit vesz el az időnkből, de az szintén, a szemetelés mennyit vesz el az egészséges jövőnkből.

A hulladékudvarban a név, a lakcímkártya és a rendszám alapján rögzítették az adataimat, az elhelyezett mennyiségeket. Még az volt fontos, hogy a papírt, amit még a portánál kaptam, aláírják és lepecsételjék, mert azt le kell adni a kapunál. Már hajthattam is volna kifelé, de még maradtam, hogy további praktikus tanácsokat kérjek Hauzler László mérlegházkezelőtől. Megmutatta, hogy ebben a hulladékudvarban hídmérleg is van, amire autóval rá lehet állni, ezen a bemenő és a kimenő súlyt mérik. Van egy kisebb lapmérleg is, mintegy egy négyzetméteres felületű, digitális kijelzővel, ami pontosabban mér. Emellé oda lehet tolatni autóval, s onnan már csak pár méterre van a raktárnak az a része, ahol például a tévékészülékek, a számítógépmonitorok, a hűtők ott hagyhatók.