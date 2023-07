Amint az a napokban tartott sajtóbejáráson kiderült, a tervezést követően a fiatalok, mentoraik és a helyi közösség együttes erővel megépíti az év során közösen megálmodott szabadtéri közösségi teret. A KTT harmadik évfolyama a Kisapátiban tervezett és együtt megvalósított "Stég" munkanévre keresztelt közösségi tér, azonban az elnevezésen a napokban még a település lakossága is változtathat.

A program részleteiről Kovács Vanda, a KTT társalapítója és programvezetője adott tájékoztatást. Amint azt betekintést engedve az éppen folyamatban levő építkezésébe elmondta, a kilenc pályakezdő fiatal és egyetemi hallgató közösség szervezőkkel, szakmai mentoraikkal, valamint a helyi lakosokkal közösen valósítják meg a nyolc hónapig tartó közösségi tervezés keretében felvázolt közösségi teret.

- A munkát több forrás támogatja, a Veszprém Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa projekt mellett civil pályázati források ugyancsak. Hat különböző formát készítettünk erre a helyszínre, végül a helyiek véleményét figyelembe véve döntöttünk eleve arról, hogy közösségi tér készüljön és itt. Azt szerettük volna, hogy elsősorban a helyieknek készüljön, hétköznapi használatra és rendezvényekhez, közösségi célra, és ott, ahol jól kihasználható. Ugyanakkor segítsen kapcsolatot teremteni a helyi lakosság és a Szent György-hegyen élők, ottani nyaralótulajdonosok között. A közvélemény kutatás során kiderült, hogy ezt a területet szeretik ugyan a faluban élők, de hiányolják innen az árnyékos teret, örülnének egy vízszintes térnek, ahol például jógázni, meditálni lehet, ugyanakkor egy szalonnasütéshez, baráti összejövetelekhez alkalmas területre szintén szükség van - mondta Vanda Hozzátette, hogy az egységes rendszert képező építmény több, hozzávetőlegesen húsz négyzetméter területű részből áll. Van olyan eleme, amelyre asztalt és padokat helyeznek, hiszen a későbbiekben a helyiek szalonnasütőt alakítanak ki a közelében. A másik három, szervesen is összekapcsolódó stég alkalmas lesz jógázásra, de használható nézőtérnek is, mivel évtizedekkel ezelőtt a helyen szabadtéri mozi működött és valami hasonlónak a mai lakosok is örülnének. A művelődési ház fala alkalmas lehet a vetítésre, a stégeken kialakított lépcsősorok pedig nézőtérként funkcionálhatnak. A stégek közé beékelődő, már korábban kialakított felnőtt kondi tér kiszolgáló helyének ugyancsak alkalmas lesz az árnyékos padozat. Azok ugyanis egyelőre hálós árnyékolást kapnak, de szőlővel lesznek befuttatva. A sportpálya és a kultúrház szomszédságában épülő stégek akár a falunapi események egy részének is adhatnak helyszínt.

Fotó: Tóth B. Zsuzsa

Mint kiderült, a hatnapos kivitelezési munkában a helyi lakosok nagyon sokat segítenek folyamatosan, a különböző intézményekből érkezett egyetemi hallgatók közül pedig sokan ez alkalommal barkácsolnak először. A fenyőfából készülő vázszerkezet speciális védelmet kap, így a szakemberek szerint megfelelő ápolás mellett két évtizeden át is szolgálhatja a lakosságot. A munkában részt vevő hallgatók korábban nem jártak ezen a vidéken, azonban olyannyira megtetszett nekik a falu, hogy már most megfogadták, hogy visszatérnek. A helyiek pedig jelentős összefogásról tesznek tanúbizonyságot mindenben, például munkával, étellel támogatva a lelkes csapatot.