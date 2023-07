A diplomáciai értekezlet résztvevői – a külföldi magyar kulturális intézetek igazgatói és kulturális attaséi – a Veszprém–Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa programot ismerhették meg. A tanácskozás résztvevőit Porga Gyula polgármester (Fidesz–KDNP) köszöntötte a Laczkó Dezső Múzeumban. Kiemelte, a programsorozat célcsoportjai a helyi lakosok, valamint a hazai és a nemzetközi közvélemény volt. Úgy vélte, a januári megnyitón részt vevő 25 ezer vendég, a kulturális évad eseményein jelen lévő nagyszámú látogató bizonyítja, hogy sikerült megszólítani a hazai érdeklődőket. Azt, hogy külföldről is jelentős az érdeklődés a programok iránt, a térségben töltött vendégéjszakák száma támasztja alá: az adatok hatvan százalékkal haladják meg a tavalyi év hasonló időszakának mutatóit.

Utóbbi kapcsán a polgármester köszönetet mondott azért, hogy az elmúlt egy évben 16 Liszt Intézetben mutathatták be az EKF-programsorozatot, amelyek a kulturális évad nemzetközi ismertségének növelésében is fontos szerepet játszottak. Porga Gyula leszögezte, vannak olyan jó gyakorlatok – például a 116 önkormányzat közötti együttműködés, vagy az, hogyan lehet új funkciókkal megtölteni korábban használaton kívüli épületeket – az EKF-projektben, amelyek példaként szolgálhatnak hazai és külföldi települések számára is.