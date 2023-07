A Rákóczi Telepi Baráti Kör tagjai hosszú ideje a szívükön viselik a városrészben található Szent Borbála tér sorsát. Önkéntes munkában példaértékűen rendben tartják a területet, amelyet folyamatosan fejlesztenek is. A bányász emlékhelyek mellett fákat és bokrokat ültetnek, néhány éve pedig kialakították az első levendulaágyásokat is. Ennek kapcsán született meg a már hagyománnyá érett nyári rendezvény, a levendulanap ötlete.

A programot idén is Einreinhof Attila, a baráti kör elnöke nyitotta meg. Köszöntőjében beszélt a levendula eredetéről, jótékony hatásairól és felhasználásának módjairól. Elmondta, a levendula jótékony hatásait már az 1900-as évek elején dokumentálták. Többek között fertőtlenítő, gyulladáscsökkentő, nyugtató hatással bír, emellett számos kozmetikai termékhez és parfümökhöz is használják – hangsúlyozta a baráti kör elnöke.

A levendulanap elmaradhatatlan eleme a baráti beszélgetések mellé az ízletes pörkölt és a hideg limonádé, de természetesen ez alkalommal is készültek illatos levendulacsokrok.

A baráti kör tagjai 2023-ban is sokat dolgoztak a Szent Borbála téren, emellett aktívan részt vettek a városi programokon, de a második félévre is sok teendő vár még rájuk.

– Augusztus 5-én megtartjuk a mini-pléhcsárda napot, ami egy főzőverseny a telepi iskola udvarán zenével és büfével, de a bányásznapra is különösen készülünk. Új kezdeményezésként augusztus 31-én bányászsétán veszünk részt. A Várpalotai Bányász Fúvószenekarral a Kálváriáról indulva sétálunk keresztül a városon, s itt, a Szent Borbála téren várjuk majd a kedves vendégeket. Klubdélutánt is tervezünk még idén, s lesz természetesen Szent Borbála napi programunk, s évbúcsúztatónk is – foglalta össze kérdésünkre a terveket a civil szervezet elnöke.