Az állomás felújítása a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Főváros programhoz csatlakozva valósul meg, pénteken a felújított utasforgalmi területeket adták vissza az utasoknak, a projekt pedig ősszel fejeződik be teljes körűen - tájékoztatott a MÁV.

Idén februárban kezdődött Veszprém vasútállomás felújítása, a munkálatok két ütemben valósulnak meg. Első körben az utasok már használhatják a felújított utasforgalmi területeket, és a kívül-belül megújult utascsarnokban üzemelő pénztárat. A nyár folyamán az aluljáró környezetében lévő fedett területen is telepítik a jegykiadó automatákat, így hamarosan az utascsarnokon kívül is lesz lehetőség jegyvásárlásra.

Az épület mostantól lépcsőn és rámpán is megközelíthető, az utasváróba pedig fotocellás ajtókon léphetünk be. A váróteremben új burkolatok, álmennyezet és világítás épült ki, a bútorokat is lecserélték, étel- és italautomatát is kihelyeztek, valamint akadálymentesített mosdó is az utasok rendelkezésére áll. A könnyebb tájékozódás érdekében a felújított területeken megújultak a statikus utastájékoztató elemek is (táblák, piktogramok), továbbá a váróteremben új dinamikus utastájékoztató rendszert (digitális monitor) építettek ki. A meglévő hangos utastájékoztató rendszer is változatlanul tájékoztatja az utasokat az induló és érkező vonatokról és az azokkal kapcsolatos információkról.

Már snack- és italautomata is emeli a komfortot a várócsarnokban

Forrás: MÁV

Nem csak a belső, a külső utasforgalmi területeken is sok minden megváltozott. Az épület új térkővel burkolt, széles járdafelületen keresztül közelíthető meg, az aluljárót üvegfedéssel látták el, a lépcsők biztonságos használatát új, kétsoros korlát teszi könnyebbé az utasok számára. A megújult aluljáró lejárata mellett, a középső peronon két fedett utasbeállót is telepítettek, ezzel is növelve az utaskomfortot.

Az állomás környezetében lévő, a városhoz tartozó területek önkormányzati beruházás keretében megújulnak. Emiatt jelenleg a város felől az állomásépület előtti burkolt felületen keresztül, a nyugati oldalon kialakított sávban lehet megközelíteni a fedett aluljárót. Ezen a kijelölt szakaszon az utasok biztonságosan közlekedhetnek.

A beruházás második ütemében, az épület teljes színezését, a peronok felőli oldalon az előtető építését, valamint az épület körüli tér térkövezését is befejezik. Az aluljáró lejáratok környezetében új ún. „nyári várót” alakítanak ki, ahol az utasok fedett területen várakozhatnak, továbbá új padok és biciklitámaszok szolgálják majd az utasok kényelmét.

Veszprém vasútállomás felújítása 1,105 milliárd forintból, 750 millió forint a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Főváros támogatásból és 355 millió forint értékű MÁV saját forrásból valósul meg.

További képek a MÁV honlapján tekinthetők meg.