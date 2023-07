A rövid válasz: – Amíg érzem, hogy van miért élnem, amíg vannak rövid, közép- és hosszú távú céljaim, addig ezek életben is tartanak.

A bővebb válasz ott kezdődik, hogy Éva mindig orvos szeretett volna lenni, segíteni az embereken, de nem kerülhetett be az egyetemre. Ezért az egészségügyben kezdett el dolgozni. Veszprémi lévén tudott róla, figyelemmel is kísérte, milyen oktatási intézmény épül a Tüzér utcában. – De szeretnék itt dolgozni! – bukott ki belőle a kívánság, mikor már látszott, hogy megkezdődött az értelmileg akadályozottak foglalkoztató iskolájának építése. Ez történt 1989. március 1-jén, 15-én pedig már munkaviszonyba lépett az intézménnyel – képesítés nélkül. A következő évben beiratkozott Budapesten a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolára. Közben örömteli felismerést hoztak a mindennapok: rájött, hogy mindig is ezzel szeretett volna foglalkozni, azzal a munkával, ami a pedagógia, a gyógyítás, az orvoslás határterülete. Szívesen vállalt hivatása, munkaszeretete meglátszott az intézményen, amelynek 15 év múlva 15 évig a vezetője lett – vezetése alatt a Veszprém Megyei KDOP uniós pályázat segítségével megvalósított infrastrukturális és tartalmi fejlesztés eredményeként megyei, majd regionális minőségdíjat kapott az intézmény.

Kiszámíthatóan, ám mégis váratlanul érte el Évát a nyugdíjaskor.

– Nem voltam készen arra, hogy abba kell hagyni, de a változások hatására továbbléptem. Akkor már egy alapítványt is vezettem: célunk a sérült emberek társadalmi beilleszkedésének segítése volt, megváltozott munkaképességűeknek nyújtottunk munkaerő-piaci szolgáltatást. Alapítványunk országos hálózattá fejlődött, ám e civil szervezetek működési feltételei merőben mások lettek, most én vagyok az egyik felszámolója a korábban olyan sikeres szervezetünknek.

Családjából jött a megállapítás, hogy Évát mintha vonzanák a különböző szempontból hátrányosnak számító rétegek, feladatok. Szerinte ezek a kihívások inspirálják, mint a legújabb is.

– A húszemeletesben lakom, ahol megválasztottak közös képviselőnek. Már elvégeztem a társasház-kezelői tanfolyamot, csapatunkkal szeretnénk egy másfajta jövőt tervezni a háznak. Elhanyagolt, nem illik a városképbe, a veszprémiek és az ide látogatók úgy néznek rá, mint egy idegen testre, pedig elfogadni kellene inkább, mert százharminc család lakik itt, működik tizennégy üzlet, szerves részei a belvárosi kereskedelemnek. A korábbi panelprogram keretében a négy-ötemeletes házak meg tudtak újulni, de az ilyen magas épületekre még nem írtak ki pályázatot. Magyarországon nyolc ilyen van, hármas finanszírozással (lakók, önkormányzat, állam) megoldható lenne a felújítás, ami sokat javítana a városképen is. Ezen dolgozunk most, közben vizsgabizottsági elnök vagyok a Magyar Kereskedelmi és Iparkamaránál, valamint a Veszprémi Szakképzési Centrumnál is, és amit legelőször kellett volna említeni; örülök az unokáimnak. Egyedül élek, sikerült kialakítani a megküzdési stratégiámat, amely mindennap elhozza az eredmények örömét.