- A porvai önkormányzat sikeres pályázatot nyújtott be a Vidékfejlesztési Operatív Programba, így külterületi útját fejlesztheti. A kormány célja, hogy a vidéki térségek közlekedési infrastruktúráját, az alapvető szolgáltatások elérhetőségét javítsa. Az itt lévő, zömében kisebb települések az utóbbi évtizedekben forrás hiányában a külterületi úthálózatuk fejlesztését elhalasztották, ezért jelentős problémává nőtte ki magát azok minősége, esetleg hiánya. Ezen tudunk most változtatni Porván is. A már meglévő földutat rendbe teszik, több mint két kilométer hosszan. Az út, amely a Pápai utcához nyugati irányból csatlakozik, jelenleg leromlott állapotban van – tájékoztatta lapunkat Kovács Zoltán országgyűlési képviselő.

Veinperlné Kovács Andrea porvai polgármester elmondta, hogy a kivitelezést környékbeli cég végzi. A 151 millió forintos támogatást az önkormányzat nyolcmilliós önerővel egészíti ki. A tervek szerint őszre befejeződik a munka, melynek eredménye a faluvezető szavai szerint óriási előrelépést jelent a helyieknek. Történelmi útvonalról van szó, sokáig a megélhetés miatt használták a falubeliek, a csikótelepre erre mentek, amikor a lakosok zöme ott dolgozott. Összeköttetést biztosít a településrészek között. Ezért megfelelő minősége, az így biztosított kapcsolat mindenkinek hasznos, a lakosoknak, a gazdálkodóknak, a munkába járóknak és még a turistáknak is előnyös. Többen vehetik igénybe felújítása után, akár kerékpáron, akár lóháton közlekedők is.

Ettől még zsákfalu marad Porva, de a Bakony legmagasabb pontja felé megnyitja a települést a fejlesztés, jobb minőségű úton lehet majd eljutni a szépalmai hotelbe és állatotthonba, közelíthető majd meg Fenyőfő, a Porva-Csesznek vasútállomás. A pálos tónál, a rendezvénytérnél kezdődik az út, gyönyörű helyen és már végighaladni rajta élvezet a természet látványa miatt. Óvni szeretné az önkormányzat a nehezebb járművektől, súlykorlátozás lép életbe.

A munkálatok félpályás útlezárásokkal járhatnak, előfordulhat, hogy átmenetileg csak egyik irányból közelíthető majd meg Ménesjáráspuszta, erről a környékbelieket előre értesítik.