Durmics Zsuzsanna, a Veszprémi Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési Irodájának vezetője elmondta, a Kiskuti csárda építésének pontos ideje ismeretlen, az épület 250-300 éve készülhetett. A csárdát 1831-ben említették először, korábban több elnevezése is volt: hívták Sidó, zsidó és betyárcsárdának is. Az 1850-es évektől az épület udvarát hamuégetőnek használták. A 20. század elején az italok mellett jellegzetes ételeket is kínáltak a csárdában, esténként pedig zenekarok húzták a talpalávalót. Az 1950-es években államosították az épületet, és a Veszprém Megyei Vendéglátó Vállalat működtette a csárdát. Érdekesség, hogy a Nyelvművelők Klubja ülésezett az épületben, ennek emlékére 1981-ben kerámiatáblát helyeztek el a homlokzaton, amelyet a megújult falra is visszahelyeznek majd.

A csárda később bezárt, és hosszú évek óta üresen állt, amikor a városvezetés úgy döntött, szeretné visszaadni az épületnek az eredeti funkcióját. Az önkormányzat 2021 tavaszán vásárolta meg az ingatlant a Veszprém–Balaton 2023 Zrt. támogatásával. A leromlott állapotú épület felújítása májusban indult el, és várhatóan az év utolsó heteiben adják át. Az épület teljes gépészeti és elektromos rendszere megújul, új burkolatokat építenek be, kicserélik a külső és belső nyílászárókat, a homlokzat hőszigetelést kap, új tetőfedő anyag kerül az ingatlanra, és szigeteléssel orvosolják a falak vizesedését, részletezte Durmics Zsuzsanna. A felújítás részeként megújul a csárda mintegy 3500 négyzetméteres területe is: elbontják a régi kerítéseket, kicserélik a padokat, egy napvitorlával árnyékolt teraszt is kialakítanak, valamint egy kisebb színpadot is kihelyeznek, amely lehetőséget ad rendezvények megtartására. A kivitelező a bontási munkálatokat már elvégezte, és megkezdődtek az építési munkák, jelenleg az aljzat készítése van folyamatban.

Az épület üzemeltetésére a közeljövőben pályázatot ír ki az önkormányzat, jegyezte meg az irodavezető, aki közölte azt is, az építési munkálatok miatt lezárták a csárda előtti utat, a körgyűrűtől terelőúton közelíthetők meg az épület mögötti területen lévő ingatlanok. A kivitelezés összköltsége bruttó 380 millió forint, amelyet a Veszprém–Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa program keretéből finanszíroznak.