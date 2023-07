A Brányi Mária alpolgármester átadó sajtótájékoztatóján elhangzottakat Juhász-Léhi István újságíró rögzítette. Brányi Mária emlékeztetett: tavaly több helyszínen indultak el közterület-fejlesztések abból a célból, hogy a családoknak a közterület használatához még nagyobb kínálatot biztosítsanak. Ennek keretében a Jutasi úti lakótelepen újult meg több játszótér az Európa Kulturális Fővárosa program segítségével, a Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt. projektelemeként, valamint a Deák Ferenc Általános Iskola nyugati oldalán levő játszótér is, ahol emellett felnőtteknek alakítottak ki fitneszparkot. Ugyanakkor a Kálvin János park területén is vadonatúj játszótéri elemeket telepített az önkormányzat, illetve bővítették a fitneszparkot. A Jutasi út mellett, a Barátság parki területen egy kutyafuttató létesült, és vele a játszótér is teljesen megújult. Szintén az Európa Kulturális Fővárosa projektcsomag keretében lett szebb a Magyar Népmesék Játszókert.