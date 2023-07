– Hosszú hónapok munkája után megszületett az a kormányhatározat, ami a várpalotai védelmi ipari komplexum megvalósítása érdekében szükséges intézkedésekről szól – mondta el a várpalotai polgármesteri hivatalban tartott sajtótájékoztatón Campanari-Talabér Márta, a házigazda város polgármestere. – A 24,5 milliárd forintos összeg két nagy részre bontható. Az egyik az ipari park infrastrukturális fejlesztését célozza, míg a másik része a Várpalotán szükséges egyéb fejlesztésekhez biztosít jelentős anyagi forrást. Utóbbiak közül az egyik legfontosabb egy új szakképző intézmény felépítése, ami a Faller technikum új otthonául szolgál majd. Egy munkásszálló felépítése szerepel a tervek között, ami a Készenléti Lakótelepen található legényszálló felújításával valósul meg. Fontos feladat még, hogy a jövőben Várpalotán megjelenő munkavállalóknak lakhatást tudjunk biztosítani, ezért a Kálvária városrészben lévő önkormányzati területek közművesítését is elvégezzük az elkövetkező időszakban. Szintén a kormányzat által biztosított forrásból épül meg a Baglyast és a Készenléti Lakótelepet Inota faluval összekötő út, aminek köszönhetően nem kell majd a 8-as főút balesetveszélyes csomópontját használniuk a közlekedőknek, hanem belső úton lesz megközelíthető a lakótelep – foglalta össze a tudnivalókat Campanari-Talabér Márta polgármester, aki újságírói kérdésre hozzátette, a fenti összeg legnagyobb részét Várpalota Város Önkormányzata fogja felhasználni a felsorolt célok megvalósítására 2026-ig. Idén a Faller szakképző esetében az ingatlanok megvásárlására és a tervezés elkezdésére van lehetőség, jövőre a közbeszerzés történik meg, 2025-26-ban pedig az építkezés történik majd.

Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter kiemelte, Várpalota a szocializmus időszakában ipari területnek minősült, ám a szocializmus összeomlásával hosszú ideig jelentős munkanélküliséggel és a befektetések hiányával kellett megküzdenie. Ez volt az egyik szempont, amiért a kormány úgy döntött, hogy a beruházás itt fog megvalósulni. Emellett a térségben jelentős hagyománya van a védelmi iparnak, s a képzett, a területen tapasztalatokkal rendelkező munkaerő is rendelkezésre áll. A város szomszédságában itt van a Pannon Egyetem, s a szakképzésben itt is megjelenik majd az a modell, amit Ajkán már kipróbált az intézmény. Összekapcsolták a szakképzést és a felsőoktatást, s ez itt Várpalotán is így lesz, ami a helyi fiataloknak tanulási, fejlődési lehetőséget jelent. A kormány olyan beruházást hoz ide, ami munkahelyeket teremt, hozzájárul a térség kutatási és képzési potenciáljának növekedéséhez, s ezzel együtt az itt élők az életminőségükben is komoly javulást tapasztalhatnak majd az elkövetkező években – fogalmazott a területfejlesztési miniszter.

Czunyiné Bertalan Judit, az Északnyugat-magyarországi Gazdaságfejlesztési Zóna komplex fejlesztéséért felelős kormánybiztos arról beszélt, hogy a várpalotai önkormányzattal közösen egy olyan előterjesztést készítettek, ami az ide érkező védelmi ipari beruházásnak a helyi közösségre, a térségre gyakorolt hatásainak a feltérképezésével válaszokat fogalmazott meg.

Kontrát Károly, a térség országgyűlési képviselője kijelentette: új fejezet nyílik ezzel a beruházássorozattal Várpalota történetében. Emlékeztetett, az első védelmi ipari gyáregység tavaly decemberi alapkőletételi ünnepségét követően már meg is indult az építkezés a 8-as főút mellett. – Ezt a nemzetgazdasági és nemzetbiztonsági szempontból kiemelten fontos beruházást a város úgy tudja segíteni, hogy az a várpalotaiak érdekét is szolgálja. Új munkahelyek jönnek létre, s jelentősen növekszik a város iparűzési adóbevétele, ami Várpalota további fejlődését is megalapozza – mondta el Kontrát Károly.